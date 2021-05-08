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Resident Evil: Village — предсказуемая эволюция. Рецензия

 
С выходом Resident Evil 7 у почившей, казалось бы, серии открылось второе дыхание. Capcom смогла как угодить многим фанатам, так и привлечь новых поклонников. И теперь, после двух ремейков классических «резидентов», пришло время очередной номерной части. На Village возлагали большие надежды. Многие она даже оправдывает. Но и вопросы к ней тоже имеются…
Жанр Шутер, хоррор
Издатель Capcom
Издатель в России «СофтКлаб»
Разработчик Capcom
Минимальные требования Процессор Intel Core i5-7500 3,4 ГГц / AMD Ryzen R3 1200 3,1 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 4 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 560, 40 Гбайт на накопителе, аккаунт в Steam
Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i7-8700 3,2 ГГц / AMD Ryzen 3600 3,6 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5700
Дата выхода 7 мая 2021 года
Возрастной ценз от 18 лет
Платформы PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5
Официальный сайт

Играли на PC

Над Village начали работать за полгода до релиза Resident Evil 7. Команда ещё не знала, как игроки воспримут переход к виду от первого лица, но идея создать духовного наследника Resident Evil 4 родилась именно тогда. По слухам, изначально проект задумывался как часть ответвления Revelations. Однако успех седьмого номерного выпуска и положительные отзывы на ранние версии Village привели к той Resident Evil 8, что в итоге попала на прилавки. 

Узнаваемое гостеприимство

Повествование открывается мрачной сказкой

Повествование открывается мрачной сказкой

После событий Resident Evil 7 прошло три года. Итан Уинтерс с женой Мией, которую герой спас из плена Бейкеров, поселились в Восточной Европе. Там они живут в семейной гармонии и воспитывают дочку Розу. Первые минуты Resident Evil 8 дают насладиться домашним уютом, но, разумеется, трагедия не заставляет себя ждать. В дом врывается спецназ во главе с Крисом Рэдфилдом — Мию расстреливают, а Итана с Розой похищают. Протагониста в процессе вырубают ударом приклада в лицо.

Приходит в себя Итан в лесной чаще, рядом с перевёрнутым фургоном. На улице ночь, поэтому выбираться приходится практически на ощупь. Отчётливо слышен зловещий шорох где-то за деревьями, впереди мелькают силуэты, но пока что удаётся отделаться лёгким испугом. Вскоре мы добираемся до заснеженной деревушки, затерявшейся в румынских горах. 

Подзаголовок игры намекает, что месту действия уделено особое внимание. Деревушка действительно проработана досконально. Первые часы хочется неспешно бродить и разглядывать детали. Поселение полнится знакомыми русскому человеку образами: одноэтажные деревянные домики с нехитрым убранством и коврами на стенах, сараи, покосившиеся заборы. Выбивается из общей картины лишь готический замок неподалёку. Только, увы, всё это визуальное богатство не играет особой роли в рассказе — у деревни нет ни названия, ни сколько-нибудь значимой собственной истории.

Итан рискует стать сэндвичем

Итан рискует стать сэндвичем

К моменту прихода Итана большинство местных жителей или пропали без вести, или ополоумели. В первые часы вам встретится несколько выживших, но можете не утруждаться запоминать их лица и имена — если вы успели ознакомиться с демо, то уже знаете их незавидную судьбу. Второстепенные персонажи выбывают из повествования почти сразу после знакомства. Непонятно, зачем они вообще были нужны.

В интервью создатели заявляли, что хотят сосредоточиться на самом Итане. Блеклый протагонист — один из немногих моментов, за которые журили седьмую часть. В Village он действительно куда больше говорит, но в основном все скатывается к крикам: «Верните мою дочь, иначе я прибью вас!» Мы понимаем, что герой — любящий отец, и ради Розы он пройдёт через любые испытания. Но этим, собственно, вся глубина его характера исчерпывается. Зато мы наконец-то узнаем, откуда у Итана столь выдающиеся способности к регенерации. Хотя ответ запоздалый — к тому моменту вы уже перестанете удивляться скорости его восстановления после жутких увечий. 

Помимо Итана, Village обещала представить и харизматичных злодеев. Реклама активно рассказывала о леди Димитреску, но в игре её не так уж много. Статная вампирша — одна из четырёх наместников Матери Миранды. Последней местные жители поклоняются как богине, ведь она всегда заботилась о деревне. Пока не превратила большую часть населения в монстров.

Очередное заседание сельсовета объявляется открытым

Очередное заседание сельсовета объявляется открытым

У Миранды и её прихвостней действительно запоминающиеся образы, но опять же лишь внешне. За яркими обликами нет личностей, а мотивы каждому прописали буквально парой строк — ровно настолько, чтобы оправдать злоключения Итана. Resident Evil никогда не славилась сильным сюжетом, но Village вышла совсем уж схематичной и простенькой. Ей не хватает тайны: повествование вроде складное и к финальным титрам отвечает на все вопросы, но делает это как-то неловко. Словно сценаристы понимали, что в их рассказе не всё клеится, но оставили допущения ради «шокирующих» моментов, прикрыв их диалогами второстепенных персонажей в духе «Почему поступили так, а не иначе?» — «Не было времени на раздумья!».

#Один в селе воин

Сюжет не изобилует откровениями, однако Village делает всё, чтобы вам было интересно принимать участие в происходящем на протяжении всех десяти-двенадцати часов. Игра экспериментирует с темпом и ситуациями настолько, насколько позволяют рамки шутера-ужастика. И, в отличие от предшественницы, она делает упор на экшен практически с самого начала. Если вы полюбили седьмую часть за мрачную, вязкую атмосферу, то новый выпуск рискует разочаровать.

Но не стоит заблуждаться — Village даже на средней сложности далека от расслабляющего аттракциона с расстрелом монстров. Итан после событий в Луизиане прошёл боевую подготовку под присмотром самого Рэдфилда. Теперь он куда более ловкий боец и меткий стрелок, однако далеко не супергерой. Перестрелки неспешные и изматывающе напряжённые.

Можно прошмыгнуть под носом у некоторых врагов, сэкономив патроны, но тогда и трофеи не собрать — выбор за вами

Можно прошмыгнуть под носом у некоторых врагов, сэкономив патроны, но тогда и трофеи не собрать — выбор за вами

Припасов хватает ровно на то, чтобы пережить следующую схватку. Даже если подкопите сотню патронов для пистолета и несколько десятков зарядов дроби, есть риск после очередной стычки остаться с пустыми карманами. В ваших же интересах, чтобы каждая пуля попадала в цель, желательно в области головы. Стоит пользоваться окружением — на манер Resident Evil 4 в некоторых домах можно забаррикадироваться и держать оборону. Хотя подобные сцены редки, а обязательная и вовсе одна.

В Village много эпизодов с интересными механиками, однако каждая используется один или два раза. К примеру, заросшее поле, по которому явно бродят монстры — лишь видно, как стебли колышутся. Игра ставит перед выбором: палить наугад в сторону шорохов, рискнуть и подпустить зомбированных крестьян поближе, или же попробовать промчаться напрямик к цели (и, в моем случае, получить серпом в спину). Сцена удачно нагнетает напряжение, несмотря на полные карманы патронов и яркий полдень. Жаль, что идея не получает развития.

Срежиссированные кинематографичные отрезки чередуются с исследованием окружения. Деревня служит связующей областью между владениями злодеев. С каждым новым посещением появляются новые инструменты, позволяющие изучить ещё несколько домишек и участков. По окрестностям разбросаны боеприпасы, ресурсы, сокровища и редкие улучшения для оружия. Как и в ремейках, карта заботливо подсветит, какие области зачищены целиком, а где ещё остались запрятанные трофеи.

Не обошлось без загадок, но все они элементарны

Не обошлось без загадок, но все они элементарны

Из четвёртой части сюда перекочевал и продавец, чью роль исполняет таинственный Герцог. Он с радостью купит найденные ценности и предложит отовариться новым снаряжением. Впрочем, Герцог — не простой торговец, а на все руки мастер: и оружие улучшит за звонкую монету, и вкусное блюдо приготовит, стоит только добыть определённую дичь.

Обители злодеев выполнены в уникальном стиле, благодаря чему никогда не знаешь, в какую игровую ситуацию Village поставит в следующий раз. Замок напоминает о Resident Evil 2 с его поиском ключей по всему зданию, только вместо Мистера Икс вас преследует леди Димитреску с дочерями. А вот особняк Донны Беневенто оборачивается полноценным оммажем Silent Hill в целом и P.T. в частности. В качестве кульминации на каждой территории вас обязательно ждёт сражение с боссом – несложное, но увлекательное

По мере развития событий темп нарастает. Врагов, как и средств их уничтожения, постепенно становится все больше, хотя Итан никогда не превращается в машину для истребления нечисти. Лишь к самому финалу чувство меры подводит, отчего Village буквально на десять-пятнадцать минут превращается в коридорный шутер. Хотя эпизод встроен в повествование куда лаконичнее, чем злосчастный корабль в Resident Evil 7.

Мутанты, напичканные киберпротезами, вдохновлены то ли боргами из «Звёздного пути», то ли комиксом «Вирус»

Мутанты, напичканные киберпротезами, вдохновлены то ли боргами из «Звёздного пути», то ли комиксом «Вирус»

Концовка явно намекает, что стоит ждать продолжений. Но с титрами игра не заканчивается. Можно рискнуть покорить сюжетную кампанию с новым, беспощадным уровнем сложности или же уделить время режиму «Наёмники». Последний вряд ли удержит у экранов долго — слишком мало контента, да и аренам не хватает элемента случайности, — но пару часиков за отстрелом монстров на время провести удастся.

* * *

Resident Evil 8 развивает все идеи предшественницы, как это делал сиквел после первой части или пятая после четвертой, — даёт всё то же, только больше и ярче. Чем может и оттолкнуть тех, кто жаждал настоящего хоррора. Village предлагает выживать в критической ситуации и экономить ресурсы, а вовсе не испытывать безудержный страх. И такой она была задумана изначально.

Resident Evil Village полностью локализована. Перевод аккуратный и не стесняется мата, но исключительно к месту. Попадаются несогласованные фразы, но на общем фоне этого можно не заметить. Озвучка качественная, все голоса отлично подошли образам и звучат исключительно органично.

Достоинства:

  • потрясающая визуальная проработка окружения;
  • напряжённый экшен;
  • разнообразие ситуаций;
  • запоминающиеся боссы.

Недостатки:

  • банальная история и тусклые персонажи;
  • собственно ужасов маловато — любители щекотать нервы будут разочарованы.

Графика

RE Engine выдаёт прекрасную картинку. Качество моделей на высоте, материалы практически фотореалистичны, освещение и без «лучей» отменное. Оптимизация тоже не подвела — если RE 2 Remake у вас работала гладко, то и с RE 8 проблем не будет.

Звук

Музыки в Village почти нет, а вот звуковой дизайн образцово-показательный: от воя оборотней до выстрелов — всё ощущается «правильным».

Одиночная игра

Напряжённый и местами тягучий боевик чередует адреналиновые эпизоды с размеренным исследованием и приправляет всё это парочкой жутких эпизодов.

Коллективная игра

Не предусмотрена.

Общее впечатление

Resident Evil только успела вернуться к хоррор-корням, как Village снова уводит серию в сторону экшена. Качественного, неспешного и напряжённого, но совсем не пугающего.

Оценка: 8,5/10

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Теги: resident evil: village, игра
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