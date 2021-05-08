Resident Evil: Village — предсказуемая эволюция. Рецензия

Жанр Шутер, хоррор Издатель Capcom Издатель в России «СофтКлаб» Разработчик Capcom Минимальные требования Процессор Intel Core i5-7500 3,4 ГГц / AMD Ryzen R3 1200 3,1 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 4 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 560, 40 Гбайт на накопителе, аккаунт в Steam Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i7-8700 3,2 ГГц / AMD Ryzen 3600 3,6 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5700 Дата выхода 7 мая 2021 года Возрастной ценз от 18 лет Платформы PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 Официальный сайт

Играли на PC

Над Village начали работать за полгода до релиза Resident Evil 7. Команда ещё не знала, как игроки воспримут переход к виду от первого лица, но идея создать духовного наследника Resident Evil 4 родилась именно тогда. По слухам, изначально проект задумывался как часть ответвления Revelations. Однако успех седьмого номерного выпуска и положительные отзывы на ранние версии Village привели к той Resident Evil 8, что в итоге попала на прилавки.

Узнаваемое гостеприимство

После событий Resident Evil 7 прошло три года. Итан Уинтерс с женой Мией, которую герой спас из плена Бейкеров, поселились в Восточной Европе. Там они живут в семейной гармонии и воспитывают дочку Розу. Первые минуты Resident Evil 8 дают насладиться домашним уютом, но, разумеется, трагедия не заставляет себя ждать. В дом врывается спецназ во главе с Крисом Рэдфилдом — Мию расстреливают, а Итана с Розой похищают. Протагониста в процессе вырубают ударом приклада в лицо.

Приходит в себя Итан в лесной чаще, рядом с перевёрнутым фургоном. На улице ночь, поэтому выбираться приходится практически на ощупь. Отчётливо слышен зловещий шорох где-то за деревьями, впереди мелькают силуэты, но пока что удаётся отделаться лёгким испугом. Вскоре мы добираемся до заснеженной деревушки, затерявшейся в румынских горах.

Подзаголовок игры намекает, что месту действия уделено особое внимание. Деревушка действительно проработана досконально. Первые часы хочется неспешно бродить и разглядывать детали. Поселение полнится знакомыми русскому человеку образами: одноэтажные деревянные домики с нехитрым убранством и коврами на стенах, сараи, покосившиеся заборы. Выбивается из общей картины лишь готический замок неподалёку. Только, увы, всё это визуальное богатство не играет особой роли в рассказе — у деревни нет ни названия, ни сколько-нибудь значимой собственной истории.

К моменту прихода Итана большинство местных жителей или пропали без вести, или ополоумели. В первые часы вам встретится несколько выживших, но можете не утруждаться запоминать их лица и имена — если вы успели ознакомиться с демо, то уже знаете их незавидную судьбу. Второстепенные персонажи выбывают из повествования почти сразу после знакомства. Непонятно, зачем они вообще были нужны.

В интервью создатели заявляли, что хотят сосредоточиться на самом Итане. Блеклый протагонист — один из немногих моментов, за которые журили седьмую часть. В Village он действительно куда больше говорит, но в основном все скатывается к крикам: «Верните мою дочь, иначе я прибью вас!» Мы понимаем, что герой — любящий отец, и ради Розы он пройдёт через любые испытания. Но этим, собственно, вся глубина его характера исчерпывается. Зато мы наконец-то узнаем, откуда у Итана столь выдающиеся способности к регенерации. Хотя ответ запоздалый — к тому моменту вы уже перестанете удивляться скорости его восстановления после жутких увечий.

Помимо Итана, Village обещала представить и харизматичных злодеев. Реклама активно рассказывала о леди Димитреску, но в игре её не так уж много. Статная вампирша — одна из четырёх наместников Матери Миранды. Последней местные жители поклоняются как богине, ведь она всегда заботилась о деревне. Пока не превратила большую часть населения в монстров.

У Миранды и её прихвостней действительно запоминающиеся образы, но опять же лишь внешне. За яркими обликами нет личностей, а мотивы каждому прописали буквально парой строк — ровно настолько, чтобы оправдать злоключения Итана. Resident Evil никогда не славилась сильным сюжетом, но Village вышла совсем уж схематичной и простенькой. Ей не хватает тайны: повествование вроде складное и к финальным титрам отвечает на все вопросы, но делает это как-то неловко. Словно сценаристы понимали, что в их рассказе не всё клеится, но оставили допущения ради «шокирующих» моментов, прикрыв их диалогами второстепенных персонажей в духе «Почему поступили так, а не иначе?» — «Не было времени на раздумья!».

⇡#Один в селе воин

Сюжет не изобилует откровениями, однако Village делает всё, чтобы вам было интересно принимать участие в происходящем на протяжении всех десяти-двенадцати часов. Игра экспериментирует с темпом и ситуациями настолько, насколько позволяют рамки шутера-ужастика. И, в отличие от предшественницы, она делает упор на экшен практически с самого начала. Если вы полюбили седьмую часть за мрачную, вязкую атмосферу, то новый выпуск рискует разочаровать.

Но не стоит заблуждаться — Village даже на средней сложности далека от расслабляющего аттракциона с расстрелом монстров. Итан после событий в Луизиане прошёл боевую подготовку под присмотром самого Рэдфилда. Теперь он куда более ловкий боец и меткий стрелок, однако далеко не супергерой. Перестрелки неспешные и изматывающе напряжённые.

Припасов хватает ровно на то, чтобы пережить следующую схватку. Даже если подкопите сотню патронов для пистолета и несколько десятков зарядов дроби, есть риск после очередной стычки остаться с пустыми карманами. В ваших же интересах, чтобы каждая пуля попадала в цель, желательно в области головы. Стоит пользоваться окружением — на манер Resident Evil 4 в некоторых домах можно забаррикадироваться и держать оборону. Хотя подобные сцены редки, а обязательная и вовсе одна.

В Village много эпизодов с интересными механиками, однако каждая используется один или два раза. К примеру, заросшее поле, по которому явно бродят монстры — лишь видно, как стебли колышутся. Игра ставит перед выбором: палить наугад в сторону шорохов, рискнуть и подпустить зомбированных крестьян поближе, или же попробовать промчаться напрямик к цели (и, в моем случае, получить серпом в спину). Сцена удачно нагнетает напряжение, несмотря на полные карманы патронов и яркий полдень. Жаль, что идея не получает развития.

Срежиссированные кинематографичные отрезки чередуются с исследованием окружения. Деревня служит связующей областью между владениями злодеев. С каждым новым посещением появляются новые инструменты, позволяющие изучить ещё несколько домишек и участков. По окрестностям разбросаны боеприпасы, ресурсы, сокровища и редкие улучшения для оружия. Как и в ремейках, карта заботливо подсветит, какие области зачищены целиком, а где ещё остались запрятанные трофеи.

Из четвёртой части сюда перекочевал и продавец, чью роль исполняет таинственный Герцог. Он с радостью купит найденные ценности и предложит отовариться новым снаряжением. Впрочем, Герцог — не простой торговец, а на все руки мастер: и оружие улучшит за звонкую монету, и вкусное блюдо приготовит, стоит только добыть определённую дичь.

Обители злодеев выполнены в уникальном стиле, благодаря чему никогда не знаешь, в какую игровую ситуацию Village поставит в следующий раз. Замок напоминает о Resident Evil 2 с его поиском ключей по всему зданию, только вместо Мистера Икс вас преследует леди Димитреску с дочерями. А вот особняк Донны Беневенто оборачивается полноценным оммажем Silent Hill в целом и P.T. в частности. В качестве кульминации на каждой территории вас обязательно ждёт сражение с боссом – несложное, но увлекательное

По мере развития событий темп нарастает. Врагов, как и средств их уничтожения, постепенно становится все больше, хотя Итан никогда не превращается в машину для истребления нечисти. Лишь к самому финалу чувство меры подводит, отчего Village буквально на десять-пятнадцать минут превращается в коридорный шутер. Хотя эпизод встроен в повествование куда лаконичнее, чем злосчастный корабль в Resident Evil 7.

Концовка явно намекает, что стоит ждать продолжений. Но с титрами игра не заканчивается. Можно рискнуть покорить сюжетную кампанию с новым, беспощадным уровнем сложности или же уделить время режиму «Наёмники». Последний вряд ли удержит у экранов долго — слишком мало контента, да и аренам не хватает элемента случайности, — но пару часиков за отстрелом монстров на время провести удастся.

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Resident Evil 8 развивает все идеи предшественницы, как это делал сиквел после первой части или пятая после четвертой, — даёт всё то же, только больше и ярче. Чем может и оттолкнуть тех, кто жаждал настоящего хоррора. Village предлагает выживать в критической ситуации и экономить ресурсы, а вовсе не испытывать безудержный страх. И такой она была задумана изначально.

Resident Evil Village полностью локализована. Перевод аккуратный и не стесняется мата, но исключительно к месту. Попадаются несогласованные фразы, но на общем фоне этого можно не заметить. Озвучка качественная, все голоса отлично подошли образам и звучат исключительно органично.

Достоинства:

потрясающая визуальная проработка окружения;

напряжённый экшен;

разнообразие ситуаций;

запоминающиеся боссы.

Недостатки:

банальная история и тусклые персонажи;

собственно ужасов маловато — любители щекотать нервы будут разочарованы.

Графика RE Engine выдаёт прекрасную картинку. Качество моделей на высоте, материалы практически фотореалистичны, освещение и без «лучей» отменное. Оптимизация тоже не подвела — если RE 2 Remake у вас работала гладко, то и с RE 8 проблем не будет. Звук Музыки в Village почти нет, а вот звуковой дизайн образцово-показательный: от воя оборотней до выстрелов — всё ощущается «правильным». Одиночная игра Напряжённый и местами тягучий боевик чередует адреналиновые эпизоды с размеренным исследованием и приправляет всё это парочкой жутких эпизодов. Коллективная игра Не предусмотрена. Общее впечатление Resident Evil только успела вернуться к хоррор-корням, как Village снова уводит серию в сторону экшена. Качественного, неспешного и напряжённого, но совсем не пугающего.

Оценка: 8,5/10

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