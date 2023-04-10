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Что мертво, умереть не может: после пяти лет мучений серверы Evolve наконец отключат раз и навсегда

Портал Delisted Games обратил внимание, что издательство 2K объявило о планах по окончательному закрытию серверов печально известного асимметричного шутера Evolve от Turtle Rock Studios (Left 4 Dead, Back 4 Blood).

Источник изображения: Steam (SinChaos)

Источник изображения: Steam (SinChaos)

Напомним, в июле 2016 года разработчики перевели Evolve на условно-бесплатную модель, а в сентябре 2018-го отключили выделенные серверы, оставив лишь возможность подключения через одноранговую сеть (и то исключительно на ПК).

В начале 2022 года пропала и такая опция, однако уже летом по многочисленным просьбам фанатов 2K вернула поддержку P2P, а заодно систему подбора игроков и контейнеры с косметическими предметами.

Число одновременных игроков в Steam-версии Evolve за последние месяцы не превышало 200 (источник изображения: Steam)

Число одновременных игроков в Steam-версии Evolve за последние месяцы не превышало 200 (источник изображения: Steam)

Как стало известно, 5 июня текущего года отключат мультиплеер условно-бесплатной Evolve Stage 2, а 6 июля за ним последует игра через пиринговую сеть и окончательное закрытие серверов: «В игру больше нельзя будет играть».

«Мы ценим поддержку и энтузиазм нашего сообщества Evolve за последние несколько месяцев, но пришло время направить наши ресурсы на другие проекты», — сопроводила своё объявление 2K.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

Evolve дебютировала в феврале 2015 года на PC, PS4 и Xbox One. Несмотря на успех условно-бесплатной версии (более миллиона новых игроков), в октябре 2016-го Turtle Rock Studios по решению 2K работу над игрой прекратила.

Впоследствии сценарист и дизайнер Evolve Мэтт Колвилль (Matt Colville) объяснил, что неудачи преследовали игру всю дорогу — начиная от пререканий с THQ по поводу монетизации и заканчивая ограничениями 2K на выпуск обновлений.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Анонс, Xbox, PlayStation,
Теги: evolve, turtle rock studios, 2k, шутер
evolve, turtle rock studios, 2k, шутер
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