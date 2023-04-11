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Проблемный стартап Arrival вновь привлечёт средства через сделку SPAC

В список производителей электромобилей с трудной судьбой, которым за годы существования так и не удалось встать на крыло, попал стартап Arrival, основанный бывшим главой Yota Денисом Свердловым в Великобритании в 2015 году. Хронически страдающая от ограниченного финансирования компания генерирует убытки и постоянно пересматривает планы, и очередным источником привлечения средств для неё станет повторная сделка типа SPAC.

Источник изображения: Arrival

Источник изображения: Arrival

Напомним, под сделкой такого рода подразумевается слияние с уже существующей публичной компанией, чьи акции продаются на бирже. Строго говоря, в истории существования Arrival такая сделка уже проводилась, в 2021 году стартап провёл слияние с публичной компанией CIIG Merger, чьи акции продавались на американской бирже Nasdaq. Теперь же целью поглощения Arrival должна стать компания Kensington Capital Acquisition Corp V — одна из пяти, которые за предыдущие два года приняли участие в сделках, так или иначе связанных с производством электромобилей или тяговых аккумуляторов для них, а также зарядных станций.

Сейчас Arrival зарегистрирована в Люксембурге, и в ходе слияния с Kensington-V должна привлечь не менее $468 млн, поскольку на счетах второй из них уже хранится $283 млн. В случае реализации варрантов на покупку акций объединённой компании удастся дополнительно привлечь ещё $368 млн. Инвестиционный фонд Antara Capital Master Fund ранее выразил готовность вложить в капитал Arrival около $172 млн. Ещё $300 млн может вложить американский фонд Westwood Capital. Таким образом, с учётом реализации варрантов Kensington-V, компания Arrival может привлечь до $1,12 млрд. Возможно, эта сумма станет подспорьем для стартапа, который был вынужден сократить половину персонала и сейчас пытается развернуть производство электрических фургонов к концу 2024 года на площадке в США, но не будем забывать, что по итогам прошлого года компания понесла убытки в размере $1 млрд, и в отсутствие выручки новые средства инвесторов тоже могут быстро закончиться. Сам Денис Свердлов в конце прошлого года был вынужден покинуть пост генерального директора компании, сейчас ею руководит его соратник Игорь Торгов.

Для Arrival сделка с Kensington-V важна ещё и по той причине, что американская биржа Nasdaq пригрозила ей делистингом, если к 1 мая текущего года курс акций Arrival не превысит $1 за штуку и не продержится на этом уровне более 10 дней подряд. Arrival делает серьёзную ставку на американский рынок электромобилей, и терять доступ к средствам инвесторов местного фондового рынка компания явно не хочет, а потому новая SPAC-сделка может стать частью нового плана спасения бизнеса. В торгах акции Arrival продолжат участвовать под прежним обозначением ARVL.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, финансовые новости и аналитика,
Теги: arrival, электромобиль, стартап, финансы, акции
arrival, электромобиль, стартап, финансы, акции
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