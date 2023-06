Принц, да не тот: Ubisoft анонсировала Prince of Persia: The Lost Crown, которая разительно отличается от других игр серии

Компания Ubisoft анонсировала новый проект в игровой вселенной «Принца Персии» — сайд-скроллер Prince of Persia: The Lost Crown. Анонс состоялся в рамках презентации Summer Game Fest.

Главный герой Prince of Persia: The Lost Crown — парень с дредами по имени Саргон, который умеет управлять временем. Он отправляется на поиски похищенного принца Хассана, но путь этот будет тернистым.

Разработчики заверили, что в Prince of Persia: The Lost Crown будет много живописных локаций, интересных загадок, побочных миссий и достойных врагов. Зрелищные сражения с боссами и продуманная боевая система тоже заявлены в качестве достоинств проекта.

Подробнее о новинке компания Ubisoft расскажет уже на своём шоу Ubisoft Forward, которое должно пройти 12 июня. Prince of Persia: The Lost Crown должна выйти 18 января 2024 года на ПК (Ubisoft Store, Epic Games Store), PS4, PS5, Nintendo Switch, в облачном сервисе Luna, а также на Xbox One, Xbox Series X и S.