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GM готова возродить электрический бестселлер Bolt в новом поколении

Прежде чем электрические хэтчбеки Chevrolet серии Bolt покинут конвейер в конце этого года, их годовой тираж достигнет 70 000 штук, значительно перекрывая объёмы выпуска всех более современных «сородичей» на платформе Ultium. В 2024 году «ветеран рынка» должен будет уступить место на конвейере предприятия в Мичигане электрическим пикапам, но глава GM Мэри Барра (Mary Barra) дала понять, что компания готова возродить эту модель на новом технологическом уровне.

Источник изображения: General Motors

Источник изображения: General Motors

По крайней мере, это становится ясно из её высказываний в ходе недавнего интервью. Генеральный директор корпорации в целом считает важным использовать привязанность потребителей к определённым торговым маркам, как это произошло с Equinox. В электрическом исполнении данный кроссовер, по её словам, должен понравиться тем, кто ездит сейчас на одноимённой бензиновой модели, и в целом знает, чего ожидать от машины с аналогичным названием.

Торговая марка Bolt, по словам главы GM, заработала неплохую репутацию и обрела лояльных поклонников. Лишь необходимость перевести другие модели на более эффективную с точки зрения затрат платформу Ultium заставила компанию снять с производства электромобили Bolt, которые относились ко второму поколению транспортных средств GM на электротяге. По словам Барры, Bolt продолжает оставаться важной моделью в ассортименте предложений GM. Говорить что-то более подробное о её дальнейшей судьбе она отказалась, сославшись на коммерческую тайну, покрывающую будущие планы.

Из всего этого можно сделать вывод, что GM как минимум не исключает вероятности возрождения модели Bolt на новом технологическом уровне. Поскольку на примере Equinox мы можем судить о сохранении позиционирования, то и возвращение Bolt наверняка состоится в сегменте доступных электромобилей. Платформа Ultium, позволяющая создавать электромобили третьего поколения, экономит до 40 % только лишь на тяговых батареях, поэтому возрождённый Bolt может как сохранить привлекательный ценник, так и получить увеличенный запас хода, поскольку прежняя модель могла удовлетворить только самых невзыскательных покупателей в наши дни, проезжая без подзарядки не более 414 км по условному циклу EPA.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, слухи,
Теги: gm, chevrolet bolt, электромобиль, ultium
gm, chevrolet bolt, электромобиль, ultium
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