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Дополнение Phantom Liberty к Cyberpunk 2077 всё-таки не получит русскую озвучку — дата выхода, новый трейлер и скриншоты

Как и предполагалось, объявления даты выхода дополнения Phantom Liberty к ролевому боевику Cyberpunk 2077 долго ждать не пришлось. Анонс состоялся в рамках презентации Xbox Games Showcase.

Источник изображения: YouTube (Xbox)

Источник изображения: YouTube (Xbox)

Напомним, Phantom Liberty станет первым и последним аддоном для Cyberpunk 2077. Расширение представили в прошлом сентябре, а премьера ожидалась в 2023 году (ходили слухи про летний релиз).

Как стало известно, Phantom Liberty поступит в продажу 26 сентября 2023 года для PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S по цене $30. Анонс сопровождался двухминутным геймплейным трейлером.

В сервисе Valve уже стартовали предзаказы, но в российском сегменте аддон недоступен. Ранее сообщалось, что из-за введённых ограничений в России и Республике Беларусь дополнение купить будет нельзя.

Судя по описанию Phantom Liberty в Steam, русской озвучки у дополнения не будет (текстовую локализацию обещают) — у основной игры она была. К плохим новостям ещё с прошлого мая фанатов готовила одна из звёзд дубляжа Cyberpunk 2077.

Скриншоты Phantom Liberty
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Напомним, Phantom Liberty представляет собой приключение в жанре шпионского триллера про службу главного героя Новым Соединённым Штатам Америки (НСША). События DLC развернутся до финала основной игры.

Обещают путешествие в самый опасный район Найт-Сити (Пёсий город), возможность спасти президента НСША, новые механики, увлекательные курьерские поручения, заказы и задания, а также захватывающую историю.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Шутер, Анонс, Моды, патчи, дополнения, Xbox, PlayStation,
Теги: cyberpunk 2077, cd projekt red, ролевой экшен, шутер
cyberpunk 2077, cd projekt red, ролевой экшен, шутер
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