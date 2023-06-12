CD Projekt RED повысит системные требования Cyberpunk 2077 перед выходом дополнения Phantom Liberty

Вслед за вчерашним анонсом даты выхода дополнения Phantom Liberty к ролевому боевику Cyberpunk 2077 разработчики из CD Projekt RED поделились новыми подробностями расширения, включая повысившиеся системные требования.

Новые системные требования (см. изображение ниже) станут актуальны после выхода следующего патча для основной игры (не ранее чем через 90 дней) и также будут распространяться на «Призрачную свободу».

CD Projekt RED подчёркивает, что с обновлением Cyberpunk 2077 не перестанет работать на системах, соответствующих старым требованиям, однако студия перестанет поддерживать эти конфигурации и тестировать на них игру.

В CDPR считают корректировку минимальных требований важной частью развития Cyberpunk 2077, позволяющей обновлять и улучшать её. Новые системные требования призваны отразить изменения, которые произошли с игрой за время с момента выхода.

Если на релизе GTX 1060 (6 Гбайт) хватало для игры в 1080p на высоких настройках, то теперь — лишь на низких. Также для списка минимальных требований разработчики отказались от поддержки HDD.

Помимо новых системных требований, Phantom Liberty принесёт в Cyberpunk 2077 дополнительную концовку и улучшения всех основных систем: прокачка, полиция, бои за рулём, активности в открытом мире, ИИ и многое другое.

Phantom Liberty поступит в продажу 26 сентября 2023 года для PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S по цене $30. Дополнение обойдёт российский рынок стороной и останется без русской озвучки.