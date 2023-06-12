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CD Projekt RED повысит системные требования Cyberpunk 2077 перед выходом дополнения Phantom Liberty

Вслед за вчерашним анонсом даты выхода дополнения Phantom Liberty к ролевому боевику Cyberpunk 2077 разработчики из CD Projekt RED поделились новыми подробностями расширения, включая повысившиеся системные требования.

Источник изображений: Steam

Источник изображений: Steam

Новые системные требования (см. изображение ниже) станут актуальны после выхода следующего патча для основной игры (не ранее чем через 90 дней) и также будут распространяться на «Призрачную свободу».

CD Projekt RED подчёркивает, что с обновлением Cyberpunk 2077 не перестанет работать на системах, соответствующих старым требованиям, однако студия перестанет поддерживать эти конфигурации и тестировать на них игру.

Обновлённые системные требования Cyberpunk 2077

Обновлённые системные требования Cyberpunk 2077

В CDPR считают корректировку минимальных требований важной частью развития Cyberpunk 2077, позволяющей обновлять и улучшать её. Новые системные требования призваны отразить изменения, которые произошли с игрой за время с момента выхода.

Если на релизе GTX 1060 (6 Гбайт) хватало для игры в 1080p на высоких настройках, то теперь — лишь на низких. Также для списка минимальных требований разработчики отказались от поддержки HDD.

Помимо новых системных требований, Phantom Liberty принесёт в Cyberpunk 2077 дополнительную концовку и улучшения всех основных систем: прокачка, полиция, бои за рулём, активности в открытом мире, ИИ и многое другое.

Phantom Liberty поступит в продажу 26 сентября 2023 года для PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S по цене $30. Дополнение обойдёт российский рынок стороной и останется без русской озвучки.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Шутер, Моды, патчи, дополнения, Xbox, PlayStation,
Теги: cyberpunk 2077, cd projekt red, ролевой экшен, шутер
cyberpunk 2077, cd projekt red, ролевой экшен, шутер
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