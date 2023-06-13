Федеральная торговая комиссия США хочет заблокировать сделку между Microsoft и Activision судебным запретом

Федеральная торговая комиссия США (FTC) 12 июня 2023 года подаст заявление на судебный запрет сделки между Microsoft и Activision Blizzard, сообщил источник CNBC. Если информация издания подтвердится, то этим запросом FTC постарается заблокировать завершение сделки до её дедлайна, намеченного на 18 июля 2023 года.

Напомним, что FTC подала основной иск с целью заблокировать сделку между Microsoft и Activision Blizzard в размере $68,7 млрд ещё в декабре 2022 года. В рамках этого судебного процесса должно быть принято первоначальное решение, которое можно будет обжаловать в федеральном суде. В Microsoft заявили на запрос журналистов CNBC, что в компании будут только рады судебному запрету, поскольку это даст ей возможность быстрее перейти к рассмотрению дела в федеральном суде.

«Мы приветствует возможность представить наше дело в федеральном суде. Мы считаем, что ускорение судебного процесса в США в конечном итоге позволит создать на рынке больше выбора и конкуренции», — прокомментировал президент Microsoft Брэд Смит (Brad Smith).

В Федеральной торговой комиссии США свои планы не прокомментировали. Следует напомнить, что Microsoft также ожидает в июле рассмотрения апелляции на решение антимонопольного органа Великобритании, которое также заблокировало сделку с Activision Blizzard.