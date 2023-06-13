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Intel заинтересовалась покупкой крупного пакета акций Arm

До конца этого года японская корпорация SoftBank, которая с 2016 года владеет британским разработчиком процессорных архитектур Arm, собирается провести первичное размещение акций данного разработчика на фондовой бирже для привлечения от $8 до $10 млрд средств. На этой неделе появились слухи о заинтересованности корпорации Intel в покупке крупного пакета акций Arm.

Источник изображения: Arm

Источник изображения: Arm

Сперва об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, заявив о проведении между Intel и SoftBank переговоров на данную тему, затем данную информацию подтвердило и Bloomberg. По словам последнего из источников, Arm проводила переговоры и с другими потенциальными подписчиками IPO, которые могут стать владельцами крупных пакетов акций британского холдинга. Напомним, Arm готовится вывести акции на американскую биржевую площадку Nasdaq, и в апреле подала соответствующую заявку, рассчитывая до конца года осуществить размещение.

Структура инвестиций со стороны Intel не уточняется, стороны вероятной сделки не комментируют ситуацию. Положительный исход переговоров тоже не гарантируется, поэтому Intel может отказаться от этой идеи вовсе. Если переговоры всё же приведут к каким-то положительным итогам, Intel может появиться в проспекте для инвесторов, который будет подготовлен Arm перед размещением, став так называемым «якорным инвестором». Как правило, в таких случаях якорные инвесторы покупают акции компании на сумму от $100 до $200 млн.

Напомним, что недавно Intel и Arm сблизились в технологическом плане, поскольку первая выразила готовность предоставлять клиентам последней инструментарий для разработчиков, позволяющий создавать процессоры с архитектурой Arm, которые Intel в дальнейшем сможет производить на контрактной основе. По независимым оценкам, капитализация Arm в ходе IPO может достичь от $30 до $70 млрд, но SoftBank выражает желание остаться основным акционером британского холдинга.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, финансовые новости и аналитика, слухи,
Теги: intel, arm, softbank, ipo, акции
intel, arm, softbank, ipo, акции
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