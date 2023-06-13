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В Windows 11 теперь можно редактировать фото и видео через Android-приложения

Ранее некоторые тестировщики Windows 11 получили обновление подсистемы Windows Subsystem for Android с функцией общего доступа к пользовательским папкам. В своём блоге разработчики рассказали, что обновление 2305.40000.4.0 распространит данную функцию, а также некоторые обновления настроек безопасности для всех участников программы Windows Insider.

Источник изображения: Microsoft

Источник изображения: Microsoft

Общий доступ к пользовательским папкам позволит загружать фотографии или редактировать видео с помощью Android-приложений на ПК. Функция будет включена по умолчанию для пользователей предварительной версии подсистемы Windows Subsystem для Android и может быть выключена в настройках подсистемы. Если общий доступ к папкам включён, папка профиля пользователя Windows «C:\Users\» будет доступна в подсистеме как «/sdcard/Windows». Общий доступ будет ограничен только папками пользователя Windows, включая директории документов, фотографий и видео. Системные папки Windows, внешние диски или папки с файлами программ не будут поддерживаться. Определенные типы файлов, такие как .exe, также заблокированы для общего доступа.

Разработчики отметили, что для обеспечения конфиденциальности приложения будут запрашивать разрешение на доступ к файлам и папкам. При этом разрешение можно будет отозвать в любое время из настроек программы. Windows будет сканировать все приложения для Android во время установки с помощью Microsoft Defender, чтобы предотвратить загрузку вредоносного ПО. В новом обновлении также улучшена совместимость с Wi-Fi API, аппаратным обеспечением камеры. Ядро Linux и сама подсистема получили обновления безопасности, а компонент Chromium WebView обновлён до версии 113.

Учитывая, что компания Microsoft уже распространила упомянутую функцию на все каналы Windows Insider, поддержка общего доступа к файлам, вероятно, появится у всех пользователей Windows 11 в ближайшие недели.

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Рубрики: Новости Software, Операционные системы,
Теги: microsoft, windows, windows insider, обновление
microsoft, windows, windows insider, обновление
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