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Кадры из российских офисов Intel и NVIDIA перетекли в Huawei — штат исследователей вырос на 67 %

Huawei в прошлом году официально приостановила продажи смартфонов и других устройств в России, а также поставки телекоммуникационного оборудования. Тем не менее, компания продолжает работать в стране. Она на две трети нарастила со времён пандемии штат сотрудников своего Российского исследовательского института (Russian Research Institute, RRI) и продолжает ежегодно инвестировать сотни миллионов долларов в партнёрские программы с российскими вузами, пишет Forbes.

Начиная с весны 2022 года многие западные компании, включая Intel, Siemens и NVIDIA, закрыли свои исследовательские центры в России. Часть российских сотрудников перевели в зарубежные офисы, а часть уволилась. За тех, кто остался в России развернулась борьба, в которой помимо Yadro, «Сбера», T1 и других отечественных компаний участвовала Huawei, рассказал источник Forbes. В итоге Huawei, существенно расширила свой штат.

Сейчас Huawei не публикует сведения о своей деятельности в России. В первом полугодии прошлого года Huawei опубликовала 814 вакансий на hh.ru, что на 49 % больше, чем в аналогичный период годом ранее. Такая активность китайской компании вызвала обеспокоенность в ИТ-индустрии, отметил источник Forbes, знакомый с ситуацией: «Активный хантинг, переманивание руководителей команд и ключевых исследователей разрушительно подействовал на IT-отрасль». Затем Huawei изменила стратегию поиска новых работников в РФ, и сейчас отечественные сайты не использует. Вместо этого объявления о вакансиях в неназванной телекоммуникационной компании появляются в аккаунтах сотрудников Huawei в соцсетях LinkedIn и Facebook. Соискатели могут также отправить резюме прямо через сайт RRI.

Китайская компания продолжает сотрудничать с российскими вузами, инвестируя в кооперацию значительные суммы, рассказали несколько источников Forbes на IT-рынке. «Общий годовой бюджет Huawei на исследования и разработки (R&D) в России составляет около $1 млрд», — сообщил один из них. По словам директора Института Китая и современной Азии РАН Кирилла Бабаева, вложения Huawei в кооперацию с российской наукой и сейчас исчисляются десятками миллиардов рублей в год. В числе партнёров Huawei среди российских вузов Университет науки и технологий МИСиС, МГТУ им. Баумана, РТУ МИРЭА, Казанский федеральный университет, Томский политех и другие.

«То, чем Huawei является в России, — это чистый research (англ. — исследования), не R&D, здесь нет никакого продуктового конвейера. Результатами деятельности являются статьи, патенты, алгоритмы. Продуктизация вся происходит в Китае. Поэтому исследовательская организация Huawei в каком-то смысле похожа на НИИ советских времён», — уточнил источник Forbes.

Вместе с тем у Huawei нет конкуренции с государством по поводу кадров, сообщил другой собеседник, близкий к Huawei. «В политике Huawei прописано, что мы не берём людей из госинститутов. Просто не берём. Мы берём из индустрии и сами растим себе смену. С госинститутами мы не вступаем (в конкуренцию)», — рассказал он.

Со времён пандемии Huawei увеличила штат RRI на 67 %, до 2500 человек, утверждает собеседник Forbes, близкий к компании. Более 1000 из них работает в Москве, а остальные — в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Минске. По данным другого источника, в минувшем году Huawei также приступила к исследованиям в офисах в Казани и Томске. Вдобавок компания изучает возможность открытия исследовательских офисов в Екатеринбурге и в Ереване.

Заинтересованность китайских компаний в российских кадрах подтверждает их участие в международных форумах, которые иногда проводятся в России. В частности, на форуме «Микроэлектроника 2023», который сейчас проходит в Сочи, представитель Huawei заявлен в качестве докладчика в деловой программе.

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Рубрики: Новости Hardware, комментарии последних событий,
Теги: huawei, россия, инвестиции, кадры
huawei, россия, инвестиции, кадры
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