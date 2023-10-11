Для iPhone 12 вышла бета-версия iOS, которая снизит уровень излучения смартфона

Apple выпустила предварительную версию обновления iPhone 12, которое снизит уровень излучения у смартфона и снимет претензии со стороны французских властей, которые ранее приостановили продажи этой модели в стране.

Уровень излучения iPhone 12 вернётся к нормативным показателям после выхода iOS 17.1. Об этом стало известно накануне, когда Apple выпустила предварительную версию iOS 17.1 Beta 3 — в примечаниях к выпуску, в частности, говорится: «Обновляет iPhone 12 для пользователей во Франции, адаптируя протокол испытаний Удельного коэффициента поглощения электромагнитной энергии (SAR)».

Французские власти временно приостановили продажи iPhone 12 в стране, после того как Национальное агентство по частотам Франции (ANFR) провело проверку 141 телефона на уровень SAR и обнаружило, что iPhone 12 превышает нормативные показатели. Apple ответила, что модель всё-таки соответствует нормам, поскольку имеет функцию обнаружения на теле и при её срабатывании снижает уровень излучения, а при испытаниях этот аспект не учитывался.

Ситуация могла обостриться, но производитель согласился выпустить обновление прошивки iPhone 12, призванное нормализовать показатель SAR. Apple направила обновление французским властям на рассмотрение, и те утвердили его. Показатель SAR в iPhone 12 вернётся к нормативному значению с выходом общедоступной версии iOS 17.1.