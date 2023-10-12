Сегодня 12 октября 2023
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Intel необходим крупный клиент на контра...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Intel необходим крупный клиент на контрактное производство чипов — им может стать NVIDIA или Apple

Корпорация Intel пытается стать весомым игроком на рынке услуг по контрактному производству чипов, но пока не торопится называть крупных клиентов, которых ей удалось привлечь. Глава Intel вообще считает, что в конечном итоге услугами компании могли бы заинтересоваться Amazon, Google, Microsoft, Qualcomm, Apple или NVIDIA.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

Напомним, что в мае этого года основатель NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) дал положительную оценку качеству тестовой продукции, выпущенной Intel по новым техпроцессам, а также подчеркнул, что не исключает вероятности сотрудничества с компанией, которую возглавляет Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger). Впрочем, до конкретных договорённостей пока далеко, и среди клиентов Intel на контрактном направлении фигурируют другие имена. Аналитики Bernstein при этом не исключают, что NVIDIA всё-таки станет клиентом Intel на контрактном направлении бизнеса.

Прежде всего, на заре заявлений действующего руководства Intel о расширении контрактного бизнеса желание примкнуть к стану её клиентов выразила тайваньская компания MediaTek. Во-вторых, представители Intel на разного рода отраслевых мероприятиях отмечали, что на предприятии в Ирландии уже выделена производственная линия под выпуск чипов MediaTek для нужд автомобильной промышленности с использованием того же техпроцесса Intel 16.

В этом году стало известно, что первыми сторонними получателями чипов, выпущенных по технологии Intel 18A, станут американские корпорации Boeing и Northrop Grumman. В этом контексте имя Ericsson как-то затерялось на заднем плане, но и этот европейский производитель телекоммуникационного оборудования станет клиентом Intel в рамках той же литографической технологии.

Интриги добавило недавнее заявление руководства Intel о получении от одного из крупных контрактных клиентов авансового платежа, который будет направлен на ускорение строительства профильной производственной линии в Аризоне. В этом штате компания будет по заказу клиентов тестировать и упаковывать чипы, выпущенные по технологии Intel 18A в штате Огайо. Предприятие Intel в этой точке на карте США ещё только строится, причём недавно выяснилось, что ему передовые литографические сканеры с высоким значением числовой апертуры для массового выпуска чипов по технологии Intel 18A не понадобятся.

Глава конкурирующей компании AMD Лиза Су (Lisa Su), как отмечает Bloomberg, от прямого ответа на вопрос о вероятности заказа чипов у Intel ушла, традиционно переключившись на высказывание комплиментов в адрес TSMC. Аналитики Wolfe Research считают, что Intel будет проще получить клиентов из числа Amazon, Alphabet (Google) или Microsoft, поскольку сам производитель чипов исторически с ними не конкурировал. Впрочем, представители Intel уже намекали, что компания готова предлагать ряд услуг даже своим конкурентам — например, когда речь идёт о тестировании и упаковке чипов со сложной пространственной компоновкой. По некоторым данным, Amazon как раз интересуется возможностью упаковки чипов силами Intel, но кристаллы для них компания собирается производить на стороне. Будущими техпроцессами Intel интересуется и компания Qualcomm, которая традиционно полагается на нескольких поставщиков в сфере производства чипов.

В интервью Bloomberg Гелсингер признался, что Intel должна будет завоевать репутацию в контрактном бизнесе, и перед ней лежит долгий путь, ведь если TSMC и Samsung этой деятельностью занимаются около 30 лет, то Intel вышла на рынок контрактных услуг лишь два года назад. Аналитики Wolfe Research подчёркивают, что Intel придётся доказать свою надёжность будущим клиентам, ведь для многих из них выбор подрядчика по выпуску чипов будет определять жизнеспособность всего бизнеса. У TSMC в этом плане есть многолетняя репутация.

Сам Патрик Гелсингер в интервью Bloomberg признался, что многое будет зависеть от того, решат ли довериться Intel «такие компании как NVIDIA, Amazon, Google, Microsoft, Qualcomm или Apple». Имя очередного крупного клиента на контрактном направлении Intel должна объявить до конца текущего года.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
Intel впервые за 13 лет изменит транзисторы в чипах — компания показала RibbonFET и схему их обратного питания
Boeing и Intel вместе создадут аэрокосмическую микроэлектронику будущего
Военные США первыми получат передовые чипы, выполненные по техпроцессу Intel 18A
Samsung представила трекер SmartTag2 для отслеживания питомцев и вещей — его батареи хватит на 2 года
Безработица в американском IT-секторе растёт — ИИ одна из причин
BYD стала крупнейшим производителем электромобилей в мире, обогнав просевшую Tesla
Рубрики: Новости Hardware, процессоры, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: intel, nvidia, пэт гелсингер, производство микросхем, полупроводники
intel, nvidia, пэт гелсингер, производство микросхем, полупроводники
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Групповое тестирование 42 видеокарт в Starfield: красный свет «зеленым» GPU 93
Большое обновление Windows 11 — расставляем точки над «i» 51
Выпуск 28-нм чипов в России планируется освоить к 2027 году, а к 2030-му подоспеет 14-нм техпроцесс 47
Россия решила создать собственное оборудование для производства чипов, но в стране почти не осталось нужных специалистов 42

© 1997—2023 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Партию мультитулов для хакеров Flipper Zero на $200 тыс. задержала таможня Германии и уничтожит её
Учёные создали транзисторы из воды — они откроют путь к процессорам с частотой больше 1 ТГц
«Выглядит очень впечатляюще»: энтузиасты добавили трассировку лучей в Half-Life 2 и Max Payne с помощью файлов Portal with RTX
Попытка запуска первой в мире метановой орбитальной ракеты «Чжуцюэ-2» Китаем потерпела неудачу, потеряно 14 спутников
Глава Binance заявил, что ситуация с выводом средств стабилизировалась, но предрёк платформе «ухабистое» будущее
Европа дала Meta сутки на отчёт о борьбе с дезинформацией и незаконным контентом в Facebook и Instagram 25 мин.
Adobe предложила значок для маркировки ИИ-контента 35 мин.
Adobe представила интерактивное платье с анимацией и ряд перспективных ИИ-технологий 2 ч.
«Лаборатория Касперского» подтвердила соответствие своей SIEM-системы требованиям к средствам ГосСОПКА 2 ч.
Утечка: целый час геймплея и первый обзор Marvel’s Spider-Man 2 попали в Сеть за неделю до релиза 3 ч.
Свежий тизер «Смуты» позволяет оценить текущее состояние исторического ролевого экшена 3 ч.
Нейросеть YandexGPT 2 успешно сдала ЕГЭ по литературе 3 ч.
Бывший дизайнер BioWare рассказал, как Final Fantasy VII помогла сделать компаньонов в Baldur's Gate II запоминающимися 3 ч.
AMD выпустила драйвер с поддержкой Assassin’s Creed Mirage и The Lords of the Fallen 4 ч.
Глава Activision Blizzard рассказал подчинённым о будущем с Microsoft и намекнул на возрождение Guitar Hero 4 ч.
AVerMedia выпустила внешнюю карту видеозахвата Live Gamer ULTRA 2.1 с поддержкой HDMI 2.1 2 ч.
«ИЭК холдинг» приобрёл активы покинувшей российский рынок Legrand 3 ч.
Intel необходим крупный клиент на контрактное производство чипов — им может стать NVIDIA или Apple 3 ч.
Samsung решила ускорить освоение 2-нм техпроцесса, чтобы обогнать TSMC и Intel 5 ч.
Учёные объяснили быстрые радиовсплески «звездотрясениями» 5 ч.
Налоговая США нашла у Microsoft недоимку в $28,9 млрд — компания будет «решительно оспаривать» эту сумму 5 ч.
Samsung намерена выпустить память HBM4 в 2025 году 6 ч.
SiFive представила RISC-V ядро Performance P870 и NPU-блок Intelligence X390 6 ч.
Future Market Insights: объём мирового рынка HDD вырастет в 3,5 раза за десять лет 6 ч.
ASUS выпустит индустриальные NUC, в том числе для edge-платформ 6 ч.