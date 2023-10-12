Intel необходим крупный клиент на контрактное производство чипов — им может стать NVIDIA или Apple

Корпорация Intel пытается стать весомым игроком на рынке услуг по контрактному производству чипов, но пока не торопится называть крупных клиентов, которых ей удалось привлечь. Глава Intel вообще считает, что в конечном итоге услугами компании могли бы заинтересоваться Amazon, Google, Microsoft, Qualcomm, Apple или NVIDIA.

Напомним, что в мае этого года основатель NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) дал положительную оценку качеству тестовой продукции, выпущенной Intel по новым техпроцессам, а также подчеркнул, что не исключает вероятности сотрудничества с компанией, которую возглавляет Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger). Впрочем, до конкретных договорённостей пока далеко, и среди клиентов Intel на контрактном направлении фигурируют другие имена. Аналитики Bernstein при этом не исключают, что NVIDIA всё-таки станет клиентом Intel на контрактном направлении бизнеса.

Прежде всего, на заре заявлений действующего руководства Intel о расширении контрактного бизнеса желание примкнуть к стану её клиентов выразила тайваньская компания MediaTek. Во-вторых, представители Intel на разного рода отраслевых мероприятиях отмечали, что на предприятии в Ирландии уже выделена производственная линия под выпуск чипов MediaTek для нужд автомобильной промышленности с использованием того же техпроцесса Intel 16.

В этом году стало известно, что первыми сторонними получателями чипов, выпущенных по технологии Intel 18A, станут американские корпорации Boeing и Northrop Grumman. В этом контексте имя Ericsson как-то затерялось на заднем плане, но и этот европейский производитель телекоммуникационного оборудования станет клиентом Intel в рамках той же литографической технологии.

Интриги добавило недавнее заявление руководства Intel о получении от одного из крупных контрактных клиентов авансового платежа, который будет направлен на ускорение строительства профильной производственной линии в Аризоне. В этом штате компания будет по заказу клиентов тестировать и упаковывать чипы, выпущенные по технологии Intel 18A в штате Огайо. Предприятие Intel в этой точке на карте США ещё только строится, причём недавно выяснилось, что ему передовые литографические сканеры с высоким значением числовой апертуры для массового выпуска чипов по технологии Intel 18A не понадобятся.

Глава конкурирующей компании AMD Лиза Су (Lisa Su), как отмечает Bloomberg, от прямого ответа на вопрос о вероятности заказа чипов у Intel ушла, традиционно переключившись на высказывание комплиментов в адрес TSMC. Аналитики Wolfe Research считают, что Intel будет проще получить клиентов из числа Amazon, Alphabet (Google) или Microsoft, поскольку сам производитель чипов исторически с ними не конкурировал. Впрочем, представители Intel уже намекали, что компания готова предлагать ряд услуг даже своим конкурентам — например, когда речь идёт о тестировании и упаковке чипов со сложной пространственной компоновкой. По некоторым данным, Amazon как раз интересуется возможностью упаковки чипов силами Intel, но кристаллы для них компания собирается производить на стороне. Будущими техпроцессами Intel интересуется и компания Qualcomm, которая традиционно полагается на нескольких поставщиков в сфере производства чипов.

В интервью Bloomberg Гелсингер признался, что Intel должна будет завоевать репутацию в контрактном бизнесе, и перед ней лежит долгий путь, ведь если TSMC и Samsung этой деятельностью занимаются около 30 лет, то Intel вышла на рынок контрактных услуг лишь два года назад. Аналитики Wolfe Research подчёркивают, что Intel придётся доказать свою надёжность будущим клиентам, ведь для многих из них выбор подрядчика по выпуску чипов будет определять жизнеспособность всего бизнеса. У TSMC в этом плане есть многолетняя репутация.

Сам Патрик Гелсингер в интервью Bloomberg признался, что многое будет зависеть от того, решат ли довериться Intel «такие компании как NVIDIA, Amazon, Google, Microsoft, Qualcomm или Apple». Имя очередного крупного клиента на контрактном направлении Intel должна объявить до конца текущего года.