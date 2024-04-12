Китай приносит Intel, Nvidia и другим американским чипмейкерам больше денег, чем США

Китай остаётся важным рынком для большинства американских производителей микросхем, несмотря на усилия Вашингтона по ограничению поставок чипов в Китай и усилий Пекина по достижению самодостаточности Китая в полупроводниковом секторе.

Крупнейшие американские производители чипов, включая Intel, Broadcom, Qualcomm и Marvell Technology, получают больше доходов от Китая по сравнению с США, гласят данные S&P Global. Начиная с октября 2022 года США ввели ряд жёстких мер экспортного контроля, направленных на ограничение доступа Китая к передовым технологиям в области полупроводниковых компонентов, и в первую очередь тех, что применяются в системах искусственного интеллекта.

Полупроводники, используемые в широком спектре продуктов от смартфонов до электромобилей, являются приоритетным вопросом для правительств по всему миру. Являясь крупнейшим сборщиком потребительских устройств, Китай потребляет почти 50 % полупроводников, выпускаемых в мире, установили аналитики консалтинговой компании Omdia. Американские производители чипов, обладающие технологическим преимуществом перед китайскими конкурентами, смогли воспользоваться ситуацией к своей выгоде, поскольку экспортные ограничения сосредоточены на передовых продуктах.

Компании Micron, AMD и Nvidia, у которых бо́льшая часть бизнеса находится в США, стремятся продолжать обслуживание китайских клиентов даже в условиях санкций. Когда в конце 2022 года вступил в силу первый пакет санкций, Nvidia и Intel разработали модифицированные версии ИИ-ускорителей специально для китайского рынка. Год спустя Вашингтон ужесточил санкции, чтобы устранить возможные лазейки, но и после этого стало известно, что Nvidia работает над новыми продуктами для китайских клиентов. Intel же продолжает поставлять процессоры на сотни миллионов долларов компании Huawei, которая находится под американскими санкциями — всё благодаря экспортной лицензии, выданной ещё администрацией Дональда Трампа (Donald Trump). AMD также разработала ИИ-ускоритель специально для Китая, но ей придётся подавать заявку на получение экспортной лицензии — американские регуляторы признали его слишком мощным.

Intel, Qualcomm и Nvidia в июле прошлого года вошли в группу, которая планировала наладить сотрудничество с американскими политиками с целью не допустить дальнейшего ужесточения ограничений в отношении полупроводниковой отрасли. Компании также входят в Ассоциацию полупроводниковой промышленности (SIA), которая примерно в то же время опубликовала призыв ослабить политическую напряжённость между странами и прекратить действие дальнейших санкций из-за большого значения китайского рынка для американских производителей микросхем. Впрочем, на жёсткую позицию Вашингтона Пекин ответил тем же: в мае прошлого года продукция американской Micron была запрещена к использованию в критической информационной структуре Китая как угрожающая национальной безопасности страны. Тем временем Micron продолжает строительство сборочно-испытательного завода в китайском Сиане, поскольку страна остаётся «важным рынком для Micron и полупроводниковой промышленности», заявил представитель компании.

Китай стремится к самообеспеченности и выстраивает свою внутреннюю полупроводниковую промышленность в ответ на действия США и Нидерландов, которые пытаются ограничить его доступ к передовым технологиям. В попытке стимулировать внутреннее производство Пекин выделил миллиарды юаней, что уже принесло некоторые результаты: наиболее заметным стал пример произведённого SMIC процессора Kirin 9000S в смартфоне Huawei Mate 60 Pro — этот 7-нм чип поддерживает подключение к сетям 5G, хотя США пытались заблокировать компании доступ к этой технологии. Нельзя сбрасывать со счетов и сегмент зрелых чипов, которые присутствуют во всём от бытовой техники до медицинского оборудования — по признанию Министра торговли США Джины Раймондо (Gina Raimondo), около 60 % этих компонентов производятся в Китае. А в сегменте графических процессоров такие компании как Nvidia и Intel, по оценкам экспертов, имеют технологическое преимущество перед китайскими конкурентами на три–пять лет. Страна уже может выстроить внутреннюю цепочку поставок для графики местного производства, но пока объём готовой продукции будет ограничен, а стоимость окажется выше американских аналогов, говорят аналитики.