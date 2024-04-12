Сегодня 13 апреля 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Китай приносит Intel, Nvidia и другим ам...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Китай приносит Intel, Nvidia и другим американским чипмейкерам больше денег, чем США

Китай остаётся важным рынком для большинства американских производителей микросхем, несмотря на усилия Вашингтона по ограничению поставок чипов в Китай и усилий Пекина по достижению самодостаточности Китая в полупроводниковом секторе.

Источник изображения: F8_f16 / pixabay.com

Источник изображения: F8_f16 / pixabay.com

Крупнейшие американские производители чипов, включая Intel, Broadcom, Qualcomm и Marvell Technology, получают больше доходов от Китая по сравнению с США, гласят данные S&P Global. Начиная с октября 2022 года США ввели ряд жёстких мер экспортного контроля, направленных на ограничение доступа Китая к передовым технологиям в области полупроводниковых компонентов, и в первую очередь тех, что применяются в системах искусственного интеллекта.

Полупроводники, используемые в широком спектре продуктов от смартфонов до электромобилей, являются приоритетным вопросом для правительств по всему миру. Являясь крупнейшим сборщиком потребительских устройств, Китай потребляет почти 50 % полупроводников, выпускаемых в мире, установили аналитики консалтинговой компании Omdia. Американские производители чипов, обладающие технологическим преимуществом перед китайскими конкурентами, смогли воспользоваться ситуацией к своей выгоде, поскольку экспортные ограничения сосредоточены на передовых продуктах.

Источник изображения: spglobal.com

Источник изображения: spglobal.com

Компании Micron, AMD и Nvidia, у которых бо́льшая часть бизнеса находится в США, стремятся продолжать обслуживание китайских клиентов даже в условиях санкций. Когда в конце 2022 года вступил в силу первый пакет санкций, Nvidia и Intel разработали модифицированные версии ИИ-ускорителей специально для китайского рынка. Год спустя Вашингтон ужесточил санкции, чтобы устранить возможные лазейки, но и после этого стало известно, что Nvidia работает над новыми продуктами для китайских клиентов. Intel же продолжает поставлять процессоры на сотни миллионов долларов компании Huawei, которая находится под американскими санкциями — всё благодаря экспортной лицензии, выданной ещё администрацией Дональда Трампа (Donald Trump). AMD также разработала ИИ-ускоритель специально для Китая, но ей придётся подавать заявку на получение экспортной лицензии — американские регуляторы признали его слишком мощным.

Источник изображения: Maxence Pira / unsplash.com

Источник изображения: Maxence Pira / unsplash.com

Intel, Qualcomm и Nvidia в июле прошлого года вошли в группу, которая планировала наладить сотрудничество с американскими политиками с целью не допустить дальнейшего ужесточения ограничений в отношении полупроводниковой отрасли. Компании также входят в Ассоциацию полупроводниковой промышленности (SIA), которая примерно в то же время опубликовала призыв ослабить политическую напряжённость между странами и прекратить действие дальнейших санкций из-за большого значения китайского рынка для американских производителей микросхем. Впрочем, на жёсткую позицию Вашингтона Пекин ответил тем же: в мае прошлого года продукция американской Micron была запрещена к использованию в критической информационной структуре Китая как угрожающая национальной безопасности страны. Тем временем Micron продолжает строительство сборочно-испытательного завода в китайском Сиане, поскольку страна остаётся «важным рынком для Micron и полупроводниковой промышленности», заявил представитель компании.

Китай стремится к самообеспеченности и выстраивает свою внутреннюю полупроводниковую промышленность в ответ на действия США и Нидерландов, которые пытаются ограничить его доступ к передовым технологиям. В попытке стимулировать внутреннее производство Пекин выделил миллиарды юаней, что уже принесло некоторые результаты: наиболее заметным стал пример произведённого SMIC процессора Kirin 9000S в смартфоне Huawei Mate 60 Pro — этот 7-нм чип поддерживает подключение к сетям 5G, хотя США пытались заблокировать компании доступ к этой технологии. Нельзя сбрасывать со счетов и сегмент зрелых чипов, которые присутствуют во всём от бытовой техники до медицинского оборудования — по признанию Министра торговли США Джины Раймондо (Gina Raimondo), около 60 % этих компонентов производятся в Китае. А в сегменте графических процессоров такие компании как Nvidia и Intel, по оценкам экспертов, имеют технологическое преимущество перед китайскими конкурентами на три–пять лет. Страна уже может выстроить внутреннюю цепочку поставок для графики местного производства, но пока объём готовой продукции будет ограничен, а стоимость окажется выше американских аналогов, говорят аналитики.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
Удар по Intel и AMD: Китай обязал операторов связи отказаться от зарубежных процессоров к 2027 году
США закрыли лазейки для обхода санкций против технологического сектора Китая, России и других стран
США хотят запретить нидерландской ASML обслуживать оборудование для выпуска чипов, проданное в Китай
Усиление санкций США не помешает Nvidia поставлять в Китай видеокарты GeForce RTX 4090D
Миллиардные убытки Intel — это плата за восстановление производства чипов в США, заявил глава компании
В Минпромторге захотели повысить пошлины на ввоз электроники в РФ — производители согласны, а продавцы нет
Рубрики: Новости Hardware, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: китай, сша, производство микросхем
китай, сша, производство микросхем
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
«Яндекс» заявил, что победил Google в России на всех платформах 42
В Минпромторге захотели повысить пошлины на ввоз электроники в РФ — производители согласны, а продавцы нет 36
Производство российской электроники под угрозой — банки Китая начали блокировать оплату компонентов 23
Российские производители предложили запретить параллельный импорт смартфонов, планшетов и ноутбуков 22

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Партию мультитулов для хакеров Flipper Zero на $200 тыс. задержала таможня Германии и уничтожит её
Учёные создали транзисторы из воды — они откроют путь к процессорам с частотой больше 1 ТГц
«Выглядит очень впечатляюще»: энтузиасты добавили трассировку лучей в Half-Life 2 и Max Payne с помощью файлов Portal with RTX
Попытка запуска первой в мире метановой орбитальной ракеты «Чжуцюэ-2» Китаем потерпела неудачу, потеряно 14 спутников
Глава Binance заявил, что ситуация с выводом средств стабилизировалась, но предрёк платформе «ухабистое» будущее
«Похоже, выйдет на PS6»: Square Enix взволновала игроков, намекнув на сроки релиза третьей части ремейка Final Fantasy VII 4 ч.
Новая статья: «Смута» — смутная игра о Смутном времени. Рецензия 4 ч.
Подписка GTA+ от Rockstar подорожала впервые с запуска — и сразу до 40 % 5 ч.
Взломавшего две криптобиржи инженера по кибербезопасности приговорили к трём годам тюрьмы 5 ч.
Патчи раз в две недели и «большое дополнение»: разработчики «Смуты» раскрыли планы по улучшению игры 6 ч.
Сotype от МТС заняла второе место в рейтинге больших языковых моделей бенчмарка MERA 7 ч.
«Не всегда надо гнаться за новейшими трендами»: одиночные игры CD Projekt Red не станут жертвой мультиплеера 7 ч.
Актёры озвучения высказались об угрозе ИИ: «Я вижу лишь первые робкие попытки, и мне уже страшно» 8 ч.
Ubisoft начала отбирать The Crew у покупателей вслед за отключением серверов игры 9 ч.
Сэм Альтман занялся продвижением ChatGPT среди крупных корпоративных клиентов 9 ч.
«Роскосмос» потратит 600 млрд рублей на создание сверхтяжёлой ракеты для полётов на Луну и Марс 3 ч.
Коннекторы питания видеокарт GeForce RTX 4090 по-прежнему плавятся под нагрузкой — одна мастерская заменила 200 штук за месяц 3 ч.
Первая передача солнечной энергии с орбиты на Землю подтвердила перспективность платформы Калтеха 5 ч.
Dell сумела сократить сроки поставок ИИ-серверов, но теперь компания полагается не только на ускорители NVIDIA, но и на Intel Gaudi3 7 ч.
Представлена первая в мире карта памяти формата SD объёмом 4 Тбайт 8 ч.
ZTE представила смартфон Axon 60 Ultra cо спутниковой связью, но купить его вы никак не сможете 9 ч.
Asus представила первый в мире профессиональный 8K-монитор с Mini-LED 9 ч.
На орбиту выведен «Гагаринец» — прототип спутника для рекламы из космоса 11 ч.
Sierra Space показала «зонтик» для экспрес-доставки грузов с орбиты в любую точку Земли 12 ч.
MSI представила игровой монитор MAG 274URFW — 27 дюймов, 4K, 160Гц, USB-C и HDMI 2.1 всего за $345 12 ч.