Новые санкции США отрезали Китай от передовых чипов и оборудования для их производства

Американские власти, как и предсказывалось, завершили неделю расширением санкций против китайской полупроводниковой промышленности, а также ограничили поставки в КНР компонентов для суперкомпьютеров. В последнем случае под запрет попадают любые компоненты, позволяющие китайским клиентам создать суперкомпьютер с производительностью более 100 петафлопс. Оборудование для производства чипов в Китай тоже будет поставляться в ограниченном ассортименте.

Как поясняет Reuters, новые правила запрещают поставку в Китай из любой страны мира компонентов, выпущенных с использованием технологий американского происхождения, если с их помощью можно создать вычислительную систему с уровнем производительности более 100 петафлопс, занимающую площадь не более 600 м2. По оценкам экспертов, такое ограничение навредит многим китайским компаниям, создающим центры обработки данных для гражданского применения.

Из 31 китайской компании и организации, которые вчера были добавлены в список неблагонадёжных, 28 уже находились под санкциями США, просто теперь для экспортёров процедура получения лицензий и согласований будет запущена заново. Если в течение 60 дней китайская компания из нового списка сможет доказать властям США, что не злоупотребляет получаемыми импортными компонентами, то она имеет шансы на реабилитацию. Такие примеры, надо сказать, имеются — производящая компоненты вакцины AstraZeneca китайская компания Wuxi Biologics уже прошла аудит на своём предприятии в Уси, и теперь ей осталось провести аналогичную процедуру на предприятии в Шанхае, чтобы покинуть список сомнительных импортёров продукции, имеющей американское происхождение.

В случае, если попавшая под подозрение китайская компания не сможет допустить американских аудиторов на свои предприятия, либо откажется от выполнения соответствующих процедур, она автоматически попадёт в «чёрный список». Экспортёрам продукции из США будет сложно работать с такими компаниями, по каждому из контрактов придётся подавать заявку на получение специальной экспортной лицензии, и в отношении такого китайского контрагента Министерство торговли США будет исходить из «презумпции виновности» при выдаче лицензий.

В список компаний, которым запрещается получать из США оборудование для производства передовых полупроводниковых компонентов, всё же попала YMTC (Yangtze Memory), которая является крупнейшим китайским производителем твердотельной памяти. Основанная в 2016 году, она к настоящему времени буквально на шаг приблизилась к мировым лидерам по своим технологическим возможностям. Новые американские санкции лишают YMTC возможности закупать оборудование, которое можно использовать для производства микросхем 3D NAND с количеством слоёв более 128 штук.

В отношении экспорта чипов в Китай новые правила вступят в силу 21 октября. США оставляют за собой право блокировать поставку в КНР любых компонентов, которые могут быть использованы в передовых вычислительных системах, включая решения с искусственным интеллектом. Компания TSMC, например, обязана будет прекратить выпуск разработанных китайскими клиентами процессоров для серверных систем, если те были созданы с использованием технологий и программного обеспечения американского происхождения. В любом случае, поскольку TSMC использует соответствующее оборудование американского производства, обслуживание таких китайских клиентов она должна будет прекратить.

Как уже отмечалось, будет запрещён экспорт в КНР оборудования, позволяющего выпускать интегральные микросхемы по 14-нм технологии с использованием структуры FinFET-транзисторов. Для микросхем оперативной памяти запрещается поставка оборудования, позволяющего производить их с использованием технологии 18 нм или более современной. В случае с твердотельной памятью ограничивается количество слоёв в микросхеме — их должно быть не более 128 штук. По логике властей США, такие ограничения должны оставить китайскую полупроводниковую промышленность на текущем уровне технологического развития.

Также гражданам США запрещается заниматься сервисным обслуживанием китайских клиентов, попавших в упоминаемый выше список. Попутно будет ограничена поставка в Китай компонентов, позволяющих местным производителям создавать литографическое оборудование для производства чипов, соответствующих более продвинутым критериям, чем были перечислены в предыдущем абзаце. Чиновники США отмечают, что предпринимаемые меры могут быть эффективными только в том случае, если внешнеполитические партнёры страны выразят солидарность в ограничении поставок соответствующих товаров в Китай. В сфере производства полупроводников почти весь мир зависит от технологий американского происхождения, но есть и редкие исключения, которые не будут подпадать под правила экспортного контроля США. В идеале американские власти хотели бы перекрыть и этот канал поставок в КНР.