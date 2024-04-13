«Одна из величайших загадок в Вашингтоне»: американских законодателей возмутил ноутбук Huawei с ИИ-чипами Intel Core Ultra

Американские законодатели выступили с критикой администрации президента страны из-за того, что находящаяся под санкциями компания Huawei представила на этой неделе ноутбук с самыми современными процессором Intel, которые наделены встроенным ускорителем ИИ.

В 2019 году США включили Huawei в «чёрный список» Министерства торговли за нарушение санкций против Ирана, но фактически это стало одной из мер по сдерживанию технологического развития Китая. Для сотрудничества с компанией из «чёрного списка» американский поставщик должен получать особую лицензию. Обладателем одной из таких лицензий ещё при президентстве Дональда Трампа (Donald Trump) стала Intel, получившая с 2020 года право поставлять свои чипы Huawei. Сторонники жёсткой политики в отношении Китая призывали администрацию Джо Байдена (Joe Biden) отозвать разрешение, но в итоге было решено дождаться её истечения в этом году и не возобновлять.

В минувший четверг Huawei представила дебютный ноутбук с функциями искусственного интеллекта MateBook X Pro, оснащённый новым процессором Intel Core Ultra 9, что шокировало и возмутило американских политиков — выходило, что Министерство торговли одобрило поставки нового чипа для Huawei. «Одна из величайших загадок в Вашингтоне, округ Колумбия, состоит в том, почему Министерство торговли продолжает разрешать поставки американских технологий компании Huawei», — заявил Reuters глава Специального комитета по вопросам Китая в Палате представителей Майкл Галлахер (Michael Gallagher).

Чипы были поставлены по уже действующей лицензии, и на них недавние широкомасштабные ограничения на поставки полупроводников в Китай не распространяются, пояснили Reuters знакомые с ситуацией анонимные источники. Тем не менее, реакция американских политиков указывает, что давление на администрацию президента растёт, и власти страны стремятся приложить максимум усилий, чтобы помешать подъёму Huawei: судя по последнему финансовому отчёту, компания чувствует себя совсем неплохо, несмотря на без малого уже пять лет санкционного давления. В августе прошлого года компания при поддержке также находящейся под санкциями SMIC шокировала общественность телефоном на базе разработанного и произведённого в Китае передового чипа.

Выступая на слушаниях сенатского подкомитета на этой неделе, Кевин Курланд (Kevin Kurland), курирующий экспортный контроль чиновник, заявил, что санкциями всё-таки удалось оказать «значительное влияние» на доступ Huawei к американским технологиям. Цель санкций, по его словам, не столько в том, чтобы остановить развитие компании, а скорее в том, чтобы не допускать злоупотребления ею американскими технологиями в «пагубной деятельности».