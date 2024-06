Ubisoft подтвердила релиз Prince of Persia: The Lost Crown в Steam — ждать осталось недолго

Вслед за роглайт-экшеном The Rogue Prince of Persia в сервисе Steam выйдет ещё одна игра серии «Принц Персии» от Ubisoft — речь о дебютировавшей в начале 2024 года метроидвании Prince of Persia: The Lost Crown.

Как стало известно, Prince of Persia: The Lost Crown поступит в продажу для Steam уже 8 августа — то есть спустя чуть меньше семи месяцев после премьеры на остальных платформах. Анонс сопровождался 35-секундным трейлером.

Страница Prince of Persia: The Lost Crown уже появилась в Steam. Судя по описанию, игра будет поддерживать перевод на русский язык и, в отличие от The Rogue Prince of Persia, потребует подключения через Ubisoft Connect.

На релизе Steam-версия Prince of Persia: The Lost Crown получит все уже вышедшие обновления: Warrior’s Path (режимы для спидраннеров и с перманентной смертью), Boss Attack (режим «Босс-марафон») и Divine Trials (новые испытания).

Напомним, по сюжету персидского принца Хассана похищают, и в погоню за ним на гору Каф отправляется семёрка его телохранителей из клана «Бессмертные». Игрокам достанется роль одного из членов отряда — мастера мечей Саргона.

Геймерам предстоит исследовать полный секретов обширный нелинейный мир, избегать многочисленные ловушки, открывать новые умения для управления временем и пространством, а также сражаться с мифическими созданиями.

Prince of Persia: The Lost Crown вышла 18 января на PC (Ubisoft Connect, EGS), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, S и Nintendo Switch. Игра получила высокие оценки, но, по слухам, стартовала слабо. Аддон Mask of Darkness увидит свет в сентябре.