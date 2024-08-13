Мировые объёмы продаж электромобилей и гибридов по итогам июля выросли на 21 %

Сохраняющиеся высокие темпы экспансии гибридов и электромобилей на китайском рынке оказали благотворное влияние на всю мировую статистику автопрома по итогам июля, как отмечает Reuters со ссылкой на данные Rho Motion. Объёмы реализации машин на электротяге по итогам прошлого месяца во всём мире выросли на 21 % до 1,35 млн штук в годовом сравнении.

В выборку попали аккумуляторные электромобили и гибриды с ДВС, способные подзаряжаться от электросети. На территории Китая из этого количества было реализовано 880 тысяч электромобилей и подключаемых гибридов. На местном рынке данная категория транспортных средств по итогам июля прибавила в объёмах реализации сразу 31 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подзаряжаемые гибриды в отдельности на китайском рынке по итогам первых семи месяцев этого года прибавили в объёмах продаж 70 %.

BYD считается специалистами Rho Motion крупнейшим производителем легковых транспортных средств с тяговыми электродвигателями и возможностью подзарядки от сети не только в масштабах Китая, но и на мировом рынке. Этой компании удалось за прошедшее с начала года время увеличить объёмы продаж аккумуляторных электромобилей на 13 %, а подзаряжаемых гибридов компания продала на 44 % больше, чем за аналогичный период 2023 года. По итогам июля BYD смогла продать рекордное количество подзаряжаемых гибридов. По словам представителей Rho Motion, стремительно растёт популярность последовательных гибридов, в которых ДВС не имеет механической связи с колёсами и используется только для генерации электроэнергии.

Европейский рынок электромобилей и гибридов по итогам июля продемонстрировал спад на 7,8 %, а за семь месяцев текущего года в регионе было продано примерно такое же количество машин с указанными типами силовой установки, как и годом ранее. С начала июля в Евросоюзе действуют повышенные таможенные пошлины на ввоз электромобилей китайской сборки, но ставки варьируются в достаточно широких пределах, в зависимости от марки машины. На крупнейшем в Европе немецком рынке гибриды и электромобили за семь месяцев этого года нашли на 12 % меньше покупателей, чем годом ранее. В США и Канаде объёмы продаж электромобилей и гибридов в июле выросли на 7,1 % в годовом сравнении.