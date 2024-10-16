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У разработчиков It Takes Two «просто не укладывается в голове», насколько успешной оказалась игра — продажи превысили уже 20 миллионов копий

Кооперативный приключенческий платформер It Takes Two от Electronic Arts и Hazelight Studios (A Way Out) вышел более трёх лет назад, но продолжает удивлять создателей и игроков продажами.

Источник изображения: Steam (-Surf)

Источник изображения: Steam (-Surf)

Напомним, не далее как в конце марта, на третью годовщину с релиза, продажи It Takes Two достигли 16 млн копий, что, в свою очередь, на 6 млн больше результата по состоянию на февраль 2023 года.

Как стало известно, за последние семь месяцев игра записала на свой счёт ещё 4 млн копий. Таким образом, суммарный результат It Takes Two теперь достиг 20 млн проданных экземпляров.

«Вы лучшие фанаты в мире. То, как вы приняли нашу игру, просто не укладывается в голове! Мы благодарны каждому из миллионов и миллионов, что насладились своим временем с Коди и Мэй», — поделились разработчики.

Источник изображения: Hazelight Studios

Источник изображения: Hazelight Studios

Стоит отметить, что It Takes Two — игра строго кооперативная. При этом для совместного прохождения достаточно одной копии, так что общая аудитория игры потенциально вдвое больше 20 млн человек.

It Takes Two повествует о принявших решение развестись Коди и Мэй, которые были превращены в кукол и получили шанс спасти отношения. Игра поддерживает локальный и онлайновый кооператив.

Релиз It Takes Two состоялся на PC (Steam, EA App), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. С мая 2024-го Steam-версия игры больше не требует установки EA App и полностью совместима со Steam Deck.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Платформер, Приключение, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: it takes two, hazelight studios, electronic arts, приключенческий экшен, платформер, продажи игр
it takes two, hazelight studios, electronic arts, приключенческий экшен, платформер, продажи игр
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