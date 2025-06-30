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«Это был ошибочный выбор»: авторы The Alters подтвердили, что в игру попал ИИ-контент, и объяснили, как так получилось

Разработчики из польской 11 bit studios (This War of Mine, Frostpunk) выступили с официальным заявлением по поводу использования генеративного ИИ в создании научно-фантастического выживания The Alters.

Источник изображений: 11 bit studios

Источник изображений: 11 bit studios

Напомним, на днях пользователи заметили в The Alters свидетельства использования генеративного ИИ (во внутриигровой записи на английском, в субтитрах на корейском и бразильском португальском), хотя описание в Steam об этом умалчивает.

В 11 bit studios признали, что по недосмотру оставили сгенерированный ИИ текст во внутриигровой записи, которая видна на заднем плане одной из сцен (см. скриншот ниже). По словам разработчиков, это единичный подобный случай.

Этим скриншотом студия хотела показать незначительность влияния сгенерированного ИИ текста на игровой опыт

Этим скриншотом студия хотела показать незначительность влияния сгенерированного ИИ текста на игровой опыт

Что касается переведённых с помощью ИИ субтитров, то они сопровождают несколько добавленных в игру незадолго до релиза лицензированных роликов, локализовать которые традиционным способом у 11 bit studios не было времени.

В студии решили не оставлять эти видео без перевода, поэтому обратились к ИИ с намерением после релиза заменить текст на адаптированный должным образом (работа уже в процессе). Студия признала, что «это был ошибочный выбор».

Проблемные ролики содержат 0,3 % (10 тыс. слов) от всего текста в игре на всех языках (3,4 млн)

Проблемные ролики содержат 0,3 % (10 тыс. слов) от всего текста в игре на всех языках (3,4 млн)

Разработчики подчеркнули, что использовали ИИ-материалы лишь как временные и в очень ограниченном объёме. В то же время технологии развиваются, и 11 bit studios «активно перестраивает внутренние процессы под эту реальность».

The Alters вышла 13 июня на PC (1510 рублей в Steam и EGS, GOG), PS5, Xbox Series X и S, а также в подписке Game Pass. Игра заслужила высокие оценки от критиков и «очень положительные» отзывы от пользователей Steam.

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Теги: the alters, 11 bit studios, приключение, искусственный интеллект, ии
the alters, 11 bit studios, приключение, искусственный интеллект, ии
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