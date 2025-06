«Это был ошибочный выбор»: авторы The Alters подтвердили, что в игру попал ИИ-контент, и объяснили, как так получилось

Разработчики из польской 11 bit studios (This War of Mine, Frostpunk) выступили с официальным заявлением по поводу использования генеративного ИИ в создании научно-фантастического выживания The Alters.

Напомним, на днях пользователи заметили в The Alters свидетельства использования генеративного ИИ (во внутриигровой записи на английском, в субтитрах на корейском и бразильском португальском), хотя описание в Steam об этом умалчивает.

В 11 bit studios признали, что по недосмотру оставили сгенерированный ИИ текст во внутриигровой записи, которая видна на заднем плане одной из сцен (см. скриншот ниже). По словам разработчиков, это единичный подобный случай.

Что касается переведённых с помощью ИИ субтитров, то они сопровождают несколько добавленных в игру незадолго до релиза лицензированных роликов, локализовать которые традиционным способом у 11 bit studios не было времени.

В студии решили не оставлять эти видео без перевода, поэтому обратились к ИИ с намерением после релиза заменить текст на адаптированный должным образом (работа уже в процессе). Студия признала, что «это был ошибочный выбор».

Разработчики подчеркнули, что использовали ИИ-материалы лишь как временные и в очень ограниченном объёме. В то же время технологии развиваются, и 11 bit studios «активно перестраивает внутренние процессы под эту реальность».

The Alters вышла 13 июня на PC (1510 рублей в Steam и EGS, GOG), PS5, Xbox Series X и S, а также в подписке Game Pass. Игра заслужила высокие оценки от критиков и «очень положительные» отзывы от пользователей Steam.