Аналитики раскрыли продажи Death Stranding 2: On the Beach — игра уже стала хитом на PlayStation 5

Гейм-дизайнер Хидео Кодзима (Hideo Kojima) и его студия Kojima Productions не спешат делиться официальными данными о продажах своего курьерского экшена Death Stranding 2: On the Beach, но первые выводы об успехах игры сделать уже можно.

Напомним, Death Stranding 2: On the Beach дебютировала 26 июня эксклюзивно на PS5. Стоимость стандартного издания составляет $70, а расширенного (включало доступ к игре с 24 июня) — $80.

Как сообщает издание The Game Business со ссылкой на аналитическую компанию Ampere, по состоянию на конец июня (то есть менее чем за неделю с релиза) продажи Death Stranding 2: On the Beach достигли 1,4 млн копий.

По данным главного редактора The Game Business Кристофера Дринга (Christopher Dring), в британской рознице Death Stranding 2: On the Beach стартовала на 66 % хуже первой части, а продажи в цифровом формате оказались увереннее.

Это подтверждают и данные блога PlayStation. Как стало известно, Death Stranding 2: On the Beach стала самой загружаемой PS5-игрой июня в американском PS Store. В Европе новинка оказалась четвёртой позади Rematch, EA Sports FC 25 и GTA V.

По сюжету Death Stranding 2: On the Beach курьеру Сэму Бриджесу предстоит спасти человечество от вымирания, устанавливая связи между людьми за пределами США — местом действия второй части стала Австралия.

В преддверии релиза Death Stranding 2 получила первые оценки от профильной прессы. Вопреки попыткам Кодзимы сделать игру более противоречивой, критики приняли сиквел теплее, чем оригинальный релиз.