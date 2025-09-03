Акции Google резко подорожали после того, как компания увернулась от принудительной продажи Chrome

Акции Alphabet, материнской компании Google, выросли сегодня примерно на 8 % после того, как суд решил не разделять компанию. Это позволило Google избежать серьёзных издержек и увеличить рыночную стоимость компании примерно на $206 млрд. Google сохранит контроль над браузером Chrome и мобильной ОС Android, однако лишится некоторых эксклюзивных контрактов с производителями устройств и разработчиками браузеров.

«Этот результат снимает значительные юридические издержки и сигнализирует о том, что суд готов использовать прагматичные меры, а не тактику выжженной земли», — считает старший аналитик акций Hargreaves Lansdown Мэтт Брицман (Matt Britzman). Акции Alphabet достигли рекордного максимума в $230,86, показав рост почти на 11,7 % с начала года.

Google получила разрешение продолжать выплаты таким партнёрам, как Apple, за предустановку на устройства своей поисковой системы. Аналитики полагают, что это решение позволит Alphabet углубить партнёрство с Apple и потенциально интегрировать свой ИИ Gemini в будущие iPhone. По данным Bloomberg, Apple уже вела переговоры об использовании ИИ Gemini для поддержки обновлённого голосового помощника Siri на своих устройствах.

«Платежи от Google стали огромным источником дохода для технологического гиганта [Apple], и тот факт, что они продолжатся, станет облегчением в этот непростой год», — заявил руководитель отдела технологических исследований инвестиционной компании Quilter Cheviot Бен Баррингер (Ben Barringer). Акции Apple после оглашения решения суда выросли на 3,2 %.

Правительство США подало в суд на Google в 2020 году, обвинив компанию в незаконной монополии на интернет-поиск посредством исключительных сделок с производителями устройств и разработчиками браузеров. Министерство юстиции объясняло иск необходимостью открыть рынок для других поисковых сервисов и защитой конкуренции в сфере генеративного искусственного интеллекта.

В прошлом году суд признал Google виновной в нарушении антимонопольного законодательства, но на вчерашнем заседании отказался от разделения компании, сославшись на рост популярности инструментов ИИ, таких как ChatGPT, как на зарождающуюся конкуренцию. Постановление суда требует от Google предоставлять конкурентам некоторые данные своего поискового индекса и обеспечить им возможность создавать и совершенствовать конкурирующие чат-боты и инструменты поиска.

Многие эксперты недовольны решением суда, так как, по их мнению, масштаб и лидерство Google в области данных остаются слишком внушительными и вредят конкуренции. «Решение суда предусматривает обмен данными в ограниченном объёме, что, по нашему мнению, может лишь незначительно усилить конкуренцию со стороны услуг генеративного ИИ», — выразил общее мнение юридический аналитик Washington Analysis CFRA Research Ник Роделли (Nick Rodelli).