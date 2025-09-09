Сегодня 09 сентября 2025

AMD выпустила графический драйвер с поддержкой Borderlands 4 и Hell Is Us

Компания AMD выпустила свежий графический драйвер Radeon Software Adrenalin 25.9.1 WHQL. Новое программное обеспечение добавляет поддержку игр Borderlands 4 и Hell Is Us.

Источник изображения: 2K

Источник изображения: 2K

В пресс-релизе нового драйвера AMD также говорится, что технология масштабирования и генерации кадров FSR 4 теперь может быть включена для большинства игр, которые поддерживают FSR 3.1 с DirectX 12.

Список исправленных проблем:

  • исправлены искажения изображения в игре Mafia: The Old Country на видеокартах Radeon RX 6600;
  • исправлены периодические вылеты в игре Wuchang: Fallen Feathers при включении FSR 4 на видеокартах Radeon RX 9000;
  • исправлена проблема с обнаружением контроллеров Playstation VR платформой SteamVR;
  • исправлены периодические вылеты или тайм-ауты драйвера в игре Monster Hunter Wilds при включённой трассировке лучей и записи геймплея с помощью программного обеспечения AMD Software на видеокартах Radeon RX 7600, RX 7700 и RX 7800.

Известные проблемы:

  • периодические вылеты в игре The Last of Us Part II на видеокартах Radeon RX 7900;
  • периодические вылеты в игре Call of Duty: Black Ops 6 на видеокартах Radeon RX 9000;
  • периодические вылеты в игре NBA 2K26 в режиме «Карьера» на картах Radeon RX 9070;
  • периодические вылеты в игре FBC: Firebreak на встроенной графике процессоров Ryzen AI 300 и Ryzen 7000;
  • заикания изображения на некоторых гарнитурах виртуальной реальности, работающих с частотой обновления 80 или 90 Гц в сочетании с видеокартами Radeon RX 7000. Пользователям рекомендуется в качестве временной меры изменить частоту обновления;
  • графические искажения (пропадающие линии скана) в GTFO на видеокартах серии Radeon RX 7000;
  • периодические вылеты или тайм-ауты драйвера в игре Cyberpunk 2077 при загрузке сохранений и включённой функции трассировки пути.

Скачать драйвер Radeon Software Adrenalin 25.9.1 WHQL можно с официального сайта AMD.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
