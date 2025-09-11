Сегодня 11 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Kioxia вместе с Nvidia разрабатывают PCI...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Kioxia вместе с Nvidia разрабатывают PCIe 7.0 SSD в 100 раз быстрее нынешних — его представят в 2027 году

Японская Kioxia в партнёрстве с Nvidia планирует к 2027 году вывести на рынок твердотельные накопители с почти 100-кратным увеличением производительности по сравнению с текущими моделями. Эти SSD будут в первую очередь предназначены для серверов с ИИ и призваны частично компенсировать недостаток HBM на борту графических процессоров. По прогнозам Kioxia, к 2029 году почти половина спроса на флеш-память будет связана с ИИ.

Источник изображения: Kioxia

Источник изображения: Kioxia

Главный инженер Kioxia по применению SSD Коити Фукуда (Koichi Fukuda) сообщил, что в настоящее время компания занята разработкой SSD, отвечающего требованиям и запросам Nvidia. Главным их отличием станет возможность прямого обмена данными между графическим процессором и твердотельным накопителем, минуя центральный процессор. Поставки тестовых образцов должны начаться во второй половине 2026 года.

Предполагается, что новые SSD повысят производительность случайного чтения почти в 100 раз — примерно до 100 миллионов операций ввода-вывода в секунду (IOPS), что значительно ускорит обработку данных на графических процессорах. Тем не менее, в идеале Nvidia хотела бы получить накопители с производительностью 200 млн IOPS. Инженеры Kioxia планируют достичь такой скорости с помощью массива из двух SSD-накопителей. Ожидается, что накопители будут поддерживать PCIe 7.0 — стандарт интерфейса SSD следующего поколения.

Другие перспективные продукты на базе памяти NAND, включая Nearline SSD, также могут получить признание по мере сокращения поставок жёстких дисков в конце 2026 – начале 2027 года, в то время как флеш-память с высокой пропускной способностью (HBF) может помочь устранить узкие места в памяти кластеров ИИ.

Аналитики отмечают тенденцию к увеличению инвестиций в память NAND после почти двухлетнего перерыва. Этому способствует растущий спрос на технологии вывода данных для ИИ и потребность в высокоскоростных хранилищах большой ёмкости с произвольным доступом ввода-вывода.

Эксперты полагают, что к 2029 году на долю памяти NAND, предназначенной для ИИ, будет приходиться 34 % (около $29 млрд) мирового рынка флеш-памяти. Растущий спрос на NAND может в 2026 году привести к её дефициту в размере 2 %. Если сбудутся прогнозы о перехвате твердотельными накопителями 5-процентной доли рынка у жёстких дисков, общий дефицит NAND может возрасти до 8 %.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Kioxia создала флеш-модуль вместимостью 5 Тбайт со скоростью передачи данных до 64 Гбайт/с
SSSTC представила SSD серии CA8 — первые на рынке индустриальные M.2-накопители с памятью Kioxia BiCS Flash восьмого поколения
Kioxia представила самый ёмкий SSD в мире — он может вместить 12 500 фильмов в 4K
Подорожание DDR4 не остановится: производители чипов повторно накрутят цены до конца года
TSMC переоборудует старые заводы под выпуск дорогостоящих мембран для EUV-литографии
AMD не признаёт поражения на графическом направлении и обещает нокаутировать Nvidia с помощью Instinct MI450
Теги: ssd, kioxia, nvidia, искусственный интеллект, память, флеш-память, nand
ssd, kioxia, nvidia, искусственный интеллект, память, флеш-память, nand
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Тепло принятая публикой RPG с открытым миром Tainted Grail: The Fall of Avalon получила большой патч с «Новой игрой +»
AMD не признаёт поражения на графическом направлении и обещает нокаутировать Nvidia с помощью Instinct MI450
«Великий китайский файрвол» отправили на экспорт — теперь он ограничивает интернет в разных странах
Windows 95 на ноутбуках быстрее разряжала аккумулятор, чтобы не превратить ПК в кирпич
Google Pixel стал самым быстрорастущим брендом премиальных смартфонов в мире
Игровая выставка РЭД ЭКСПО 2025 отменена — «Леста Игры» выбрала «Игромир» и Comic Сon 22 мин.
Вышла предварительная версия Microsoft Visual Studio 2026: обновился дизайн, углубилась интеграция с ИИ 50 мин.
Счастливый финал с подвохом: с дополнением Legacy of the Forge в Kingdom Come: Deliverance 2 появилась новая секретная концовка 2 ч.
Технокомпании обучают ИИ на миллионах роликов, скаченных с YouTube, без разрешения их авторов 2 ч.
Apple заблокирует функцию онлайн-перевода в AirPods для пользователей из Европы 2 ч.
Разрушительный шутер The Finals получил поддержку русского языка спустя почти два года после выхода 3 ч.
Стартап Mistral AI привлёк на развитие €1,7 млрд при участии ASML 5 ч.
Минцифры расширит белый список интернет-сервисов в несколько этапов 5 ч.
Ролевой шутер Witchfire от бывших создателей Painkiller и Bulletstorm не выйдет из раннего доступа в 2025 году — представлен обновлённый план 6 ч.
YouTube добавил функцию ИИ-дубляжа видео на разных языках для всех авторов 6 ч.
В облаке Astra Cloud появились выделенные серверы с процессорами Baikal-S 21 мин.
Kioxia вместе с Nvidia разрабатывают PCIe 7.0 SSD в 100 раз быстрее нынешних — его представят в 2027 году 42 мин.
Новые наушники Nothing Ear (3) получат кейс с микрофоном и кнопкой Talk — зачем они, производитель не говорит 51 мин.
Утёкшие рендеры Samsung Galaxy S26 Pro подтверждают его сходство с Galaxy S25 57 мин.
Перезагрузка кадров в высшем эшелоне должна помочь Intel в укреплении бизнеса 2 ч.
Страдают не только астрономы: аппарат Starlink помешал спутнику-шпиону сделать фото китайской военной базы 2 ч.
Караоке-вечеринка в кубе — SVEN PS-555: для друзей и детских праздников 3 ч.
SberDevices представила миниатюрную колонку SberBoom Micro с ИИ 3 ч.
Тест показал, что OLED-монитор «раздражает» выгоранием уже через 18 месяцев использования, но не всё так однозначно 3 ч.
Подорожание DDR4 не остановится: производители чипов повторно накрутят цены до конца года 4 ч.