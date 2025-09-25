Intel снова протестировала Core Ultra 200 и объяснила, почему они лучше Ryzen 9000 и 9000X3D

Компания Intel представила своим партнёрам, занимающимся реализацией её продукции, свежие данные о производительности настольных процессоров Core Ultra 200 (Arrow Lake-S). В новой презентации производитель также показал, как его актуальные решения соотносятся с конкурирующими AMD Ryzen 9000 (Granite Ridge), включая модели Ryzen 9000X3D с 3D V-Cache.

Intel заявила о превосходном балансе игровой и рабочей производительности своих чипов при сопоставимых с конкурентами ценах. Новые тесты компания провела с самым свежим ПО и последними обновлениями микрокода для платформы LGA 1851. Напомним, что с момента дебюта новой платформы в октябре 2024 года Intel выпустила несколько масштабных обновлений, призванных повысить производительность и стабильность процессоров Arrow Lake.

Флагманские модели Core Ultra 9 с конфигурацией ядер 8P + 16E, по мнению Intel, являются конкурентами моделям Ryzen 9 с большим количеством ядер. Модели Core Ultra 7 265K/KF (конфигурация ядер 8P + 12E) сравниваются с Ryzen 7 9800X3D, который и по сей день остаётся самым быстрым игровым процессором в мире. Core Ultra 7 265 и 265F без разблокированного множителя сопоставляются с Ryzen 7 9700X. Далее основная часть линейки Core Ultra 5 (конфигурации ядер 6P + 8E и 6P + 4E) сравнивается с моделями Ryzen 5 9600X и Ryzen 5 9600.

Флагманский Core Ultra 9 285K метит в конкуренты Ryzen 9 9950X3D. По данным внутренних тестов Intel, в играх производительность её чипа отстаёт на несколько процентов, в то время как в приложениях для создания контента наблюдается победа Core Ultra 9 285K в четырёх из пяти тестов.

На отдельном слайде Core Ultra 9 285K сравнивается с Ryzen 9 9950X — чипом без дополнительной кэш-памяти 3D V-Cache. Здесь игровая производительность одинакова, но в рабочих задачах во всех пяти тестах чип Intel показывает лучшие результаты.

В рамках дополнительного сравнения Core Ultra 9 285K и Ryzen 9 9900X компания Intel представила слайд с более широким набором игр, где показатель производительности в трёх из девяти тестов оказался в пользу Core Ultra, а в большинстве был достигнут паритет.

В гораздо более широком наборе рабочих тестов Core Ultra 9 285K убедительно превосходит Ryzen 9 9900X.

Далее Intel сравнила Core Ultra 7 265K с Ryzen 7 9700X в широком наборе игр. Здесь Core Ultra отстаёт от Ryzen 7 9700X в трёх из девяти тестов, в четырёх показывает одинаковую производительность, а ещё в двух демонстрирует преимущество.

Intel отмечает, что модель Core Ultra 7 265K стоит $299, что даёт ей преимущество над Ryzen 7 9700X, цена которого составляет $360.

Благодаря конфигурации ядер 8P + 12E чип Core Ultra 7 265K предсказуемо превосходит Ryzen 7 9700X с меньшим количеством ядер по производительности в рабочих приложениях. В тестах многопоточной нагрузки процессор Intel обогнал конкурента на величину до 84 %.

Примечательно, что Intel сравнивала Core Ultra 7 265K с Ryzen 7 9800X3D в гораздо более узком наборе игровых тестов — но даже так чип AMD превосходит процессор Intel в четырёх из пяти игр. Starfield оказалась единственной игрой, где Core Ultra 7 265K продемонстрировал производительность на уровне чипа AMD. В то же время Core Ultra демонстрирует гораздо более высокую производительность в приложениях благодаря большему количеству ядер.

Intel также сравнила цены: Core Ultra 7 265K стоит $299, а Ryzen 7 9800X3D — $479, и по производительности на доллар решение Intel оказывается на 25 % лучше. Чтобы подтвердить своё мнение о превосходстве собственного решения, Intel сравнивает Core Ultra 7 265K с Ryzen 7 9800X3D в более широком наборе рабочих тестов.

Также проводится сравнение Core Ultra 7 265K с 12-ядерным и 24-поточным Ryzen 9 9900X без кеш-памяти 3D V-Cache.

Игровая производительность обоих чипов в целом сопоставима, однако компания не привела данных по результатам тестов в рабочих приложениях.

Модель Core Ultra 5 245K демонстрирует неоднозначные результаты в играх. Из девяти игровых тестов этот чип Intel уступает Ryzen 5 9600X в трёх, ещё в трёх идёт наравне, а опережает конкурента в оставшихся трёх.

За исключением двух однопоточных бенчмарков — Photoshop и Cinebench 2004 ST — Core Ultra 5 245K демонстрирует более высокую многопоточную производительность по сравнению с Ryzen 5 9600X благодаря большему количеству ядер (6P + 8E).

Младшую модель линейки Arrow Lake-S — Core Ultra 5 225 — Intel сравнивает с её предшественником, Core i5-14400. Новый чип предлагает в среднем до 20 % более высокую игровую производительность.