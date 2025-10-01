«Это должно стать каноном»: художник воссоздал на Unreal Engine 5.6 город из The Elder Scrolls IV: Oblivion, каким его задумывала Bethesda

Полноценный ремейк фэнтезийной ролевой игры The Elder Scrolls IV: Oblivion от Bethesda Game Studios остаётся несбыточной мечтой фанатов, но художник Лео Торрес (Leo Torres) в очередной раз продемонстрировал, как он мог бы выглядеть.

В рамках инициативы по воссозданию знаковых мест из Oblivion на Unreal Engine 5 в более реалистичном масштабе Торрес представил преображённый Коррол — крупное поселение на западе Сиродила, связующее Имперский город с Хаммерфеллом.

Напомним, оценить Коррол на Unreal Engine 5 в этом году фанаты могли благодаря The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered от Bethesda Game Studios и Virtuos, однако Торрес пошёл дальше известной реализации города.

Помимо более реалистичного масштаба, художник реализовал ограждённый с двух сторон крепостными стенами ров вокруг Королла. Элемент присутствовал на концепт-арте города (вот этом), но в релизную версию не попал.

Рендеринг происходил в Unreal Engine 5.6.1 на RTX 3090. Торрес использовал технологии Lumen (для глобального освещения и отражений), геометрии Nanite (для моделей и растительности) и масштабирования TSR (сглаживание).

Зрители в комментариях по достоинству оценили новый проект Торреса и, в частности, воссоздание оригинальной задумки разработчиков в отношении Королла. «Это должно стать каноном», — уверен RadenBaybars.

Напомним, Торрес с осени 2022 года воссоздавал на Unreal Engine 5 знаковые локации из The Elder Scrolls V: Skyrim, но недавно переключился на Oblivion. До Королла художник уже показал переосмысления Анвила, Лейавина и Чейдинхола.