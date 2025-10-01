Сегодня 01 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software игры «Это должно стать каноном»: художник вос...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Это должно стать каноном»: художник воссоздал на Unreal Engine 5.6 город из The Elder Scrolls IV: Oblivion, каким его задумывала Bethesda

Полноценный ремейк фэнтезийной ролевой игры The Elder Scrolls IV: Oblivion от Bethesda Game Studios остаётся несбыточной мечтой фанатов, но художник Лео Торрес (Leo Torres) в очередной раз продемонстрировал, как он мог бы выглядеть.

Источник изображения: Bethesda Softworks

Источник изображения: Bethesda Softworks

В рамках инициативы по воссозданию знаковых мест из Oblivion на Unreal Engine 5 в более реалистичном масштабе Торрес представил преображённый Коррол — крупное поселение на западе Сиродила, связующее Имперский город с Хаммерфеллом.

Напомним, оценить Коррол на Unreal Engine 5 в этом году фанаты могли благодаря The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered от Bethesda Game Studios и Virtuos, однако Торрес пошёл дальше известной реализации города.

Помимо более реалистичного масштаба, художник реализовал ограждённый с двух сторон крепостными стенами ров вокруг Королла. Элемент присутствовал на концепт-арте города (вот этом), но в релизную версию не попал.

Рендеринг происходил в Unreal Engine 5.6.1 на RTX 3090. Торрес использовал технологии Lumen (для глобального освещения и отражений), геометрии Nanite (для моделей и растительности) и масштабирования TSR (сглаживание).

Источник изображения: ArtStation (Leo Torres)

Источник изображения: ArtStation (Leo Torres)

Зрители в комментариях по достоинству оценили новый проект Торреса и, в частности, воссоздание оригинальной задумки разработчиков в отношении Королла. «Это должно стать каноном», — уверен RadenBaybars.

Напомним, Торрес с осени 2022 года воссоздавал на Unreal Engine 5 знаковые локации из The Elder Scrolls V: Skyrim, но недавно переключился на Oblivion. До Королла художник уже показал переосмысления Анвила, Лейавина и Чейдинхола.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Таким я его и видел, когда играл в первый раз»: художник впечатлил фанатов Oblivion переосмыслением города Чейдинхол в реалистичном масштабе
«Превращается в 8-й сезон "Игры престолов"»: экс-разработчик Skyblivion обвинил руководителей в истощении команды ради недостижимой цели
«Даже не мог представить, что такое возможно»: моддер взялся переносить The Elder Scrolls III: Morrowind в Elden Ring
Грандиозный мод Fallout: London для Fallout 4 получил большое бесплатное дополнение с 30 новыми квестами и блэкджеком
Вторая глава, повышение максимального уровня, отключаемый интерфейс и многое другое: для Titan Quest 2 вышло первое крупное обновление
Соавтор Disco Elysium устроит из анонса новой игры событие мирового масштаба — Summer Eternal готовит необычную презентацию Red Rooster
Теги: the elder scrolls iv: oblivion, bethesda game studios, bethesda softworks, ролевая игра, unreal engine 5
the elder scrolls iv: oblivion, bethesda game studios, bethesda softworks, ролевая игра, unreal engine 5
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Эра синтетических звёзд началась: ИИ-актриса Тилли Норвуд уже получает роли и набирает популярность
Опубликована официальная распаковка OnePlus 15 — до анонса флагмана осталось меньше месяца
Вздувшаяся батарея Galaxy Ring зажала палец пользователя и отправила его в больницу
Президент OpenAI: человечеству потребуется 10 млрд ИИ-ускорителей — по одному на каждого жителя Земли
Сложность — не помеха: стример прошёл Hollow Knight: Silksong на 100 % с помощью электрического саксофона вместо контроллера
«Это должно стать каноном»: художник воссоздал на Unreal Engine 5.6 город из The Elder Scrolls IV: Oblivion, каким его задумывала Bethesda 11 мин.
Илон Маск предложил создать конкурента Wikipedia на основе Grok 2 ч.
С 1 ноября клиентов гиперскейлеров вынудят покупать лицензии на VMware напрямую у Broadcom 10 ч.
Редактор видео Adobe Premier стал доступен на iOS — бесплатно 11 ч.
Грандиозный мод Fallout: London для Fallout 4 получил большое бесплатное дополнение с 30 новыми квестами и блэкджеком 12 ч.
«Недостающая подушка безопасности»: в «Google Диск» встроили ИИ-защиту от программ-вымогателей 12 ч.
OpenAI представила Sora 2 — ИИ-генератор видео с реалистичной физикой и логикой, а также возможностью встроить в ролик самого себя 12 ч.
Вторая глава, повышение максимального уровня, отключаемый интерфейс и многое другое: для Titan Quest 2 вышло первое крупное обновление 13 ч.
Соавтор Disco Elysium устроит из анонса новой игры событие мирового масштаба — Summer Eternal готовит необычную презентацию Red Rooster 14 ч.
Российский суд оштрафовал Microsoft и Telegram на 3,5 млн рублей каждую, а Apple — на 7 млн 15 ч.
Вчера в Афганистане полностью отключили интернет 26 мин.
Arm готова оспорить решение суда по делу о лицензировании разработок Nuvia для Qualcomm 2 ч.
Intel подтвердила намерения продолжить строительство предприятий в Огайо 4 ч.
Тайвань не согласится производить половину своих чипов на территории США 5 ч.
Новая статья: Обзор смартфона HONOR X7d: прочнее, дольше и с искусственным интеллектом 8 ч.
Новая статья: Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 6: изящный помощник велосипедиста 9 ч.
Жители США столкнулись с резким ростом счетов за электричество из-за прожорливого ИИ 10 ч.
Amazon представила 11-дюймовые ридеры Kindle Scribe и Kindle Scribe Colorsoft с ИИ и ценой от $430 10 ч.
ИИ-пузырь покорил новую веху: капитализация Nvidia превысила $4,5 трлн 11 ч.
Китайский ответ Nvidia и Qualcomm: Orange Pi выпустила мини-ПК AI Studio на процессоре Huawei Ascend 310 AI 12 ч.