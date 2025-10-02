Сегодня 02 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости видеокарты RTX 5090 в 26 раз быстрее Radeon HD 5870...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

RTX 5090 в 26 раз быстрее Radeon HD 5870: большой тест 180 видеокарт, вышедших с 2009 по 2025 год

Сайт PC Games Hardware отмечает своё 25-летие. Знаменательное событие PCGH решил отпраздновать наилучшим образом — масштабным сравнением производительности видеокарт. В нём приняли участие 180 графических ускорителей Nvidia, AMD и Intel, выпущенных за последние 16 лет.

Источник изображения: VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

Все 180 видеокарт были протестированы в режиме DirectX 11. В итоговых графиках такие модели, как Radeon HD 5870 и GeForce GTX 480, соседствуют с современными флагманами GeForce RTX 5090, Radeon RX 7900 XTX и Radeon RX 9070 XT. Полученные результаты говорят не только о чистой мощности видеокарт: старые игровые движки и ограничения процессора сокращают разрыв. На бумаге диапазон производительности огромен. Разница между самыми старыми производительными картами в тестировании и самыми новыми достигает 2477 % (между GeForce RTX 5090 и Radeon HD 5870), но во многих играх разница сужается, как только движок начинает давать сбои.

Сравнения графических архитектур Nvidia и AMD. Источник изображения: PC Games Hardware

Сравнения графических архитектур Nvidia и AMD. Источник изображения: PC Games Hardware

Данные также подчёркивают ключевые изменения в архитектурах: переход с Terascale на GCN, с Kepler на Maxwell и с GCN на RDNA. Maxwell исправил проблемы с энергопотреблением Kepler и повысил эффективность. В RDNA компания AMD обновила дизайн шейдеров, а RDNA 2 добавила Infinity Cache для стабилизации частоты кадров без расширенных шин памяти.

К 2025 году архитектура RDNA 4 улучшила трассировку лучей, но не дала прироста растровой производительности. Переход на Blackwell с Ada Lovelace у Nvidia обеспечил прирост производительности значительно меньше, чем в предыдущих циклах — теперь большую роль играет технология генерации кадров. В графиках также отметилась Intel: серия карт Arc расширилась с одной модели Arc A380 до нескольких решений среднего уровня, демонстрируя, как оптимизация драйверов и поддержка API меняют производительность со временем.

Для тестов PCGH использовал оптимизированную систему на базе флагманского Core i9-14900KS с частотой 6,2 ГГц, чтобы минимизировать ограничения, связанные с процессором. Тесты проводились в разрешении 1080p, но некоторые игры, как показала практика, по-прежнему ограничивают возможности современных видеокарт. Базовой в тесте является первая видеокарта с поддержкой DirectX 11 — Radeon HD 5870. Ниже представлен полный график с разницей в производительности (по клику откроется в полном размере).

Сравнение производительности видеокарт. Источник изображения: PC Games Hardware

Сравнение производительности видеокарт. Источник изображения: PC Games Hardware

Объём видеопамяти — ещё один параметр, который менялся с поколениями графических архитектур. Тесты показали, что старые видеокарты с 3–4 Гбайт памяти испытывают трудности даже в играх с DX 11. Теперь минимальным требованием для плавной игры являются 8 Гбайт видеопамяти. В свою очередь модели с 12–16 Гбайт поддерживают более высокие настройки и разрешение и не подтормаживают. Из этого можно сделать вывод, что новая архитектура, достаточный объём памяти и оптимизированные драйверы важнее количества шейдеров в составе GPU.

Данная заметка содержит лишь комбинированный график сравнения производительности. PCGH также протестировал все эти видеокарты в четырёх популярных играх, показав, как переход на новые графические архитектуры сказывался на результатах в реальных игровых бенчмарках.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Исторический максимум AMD, новая самая популярная видеокарта и рост Windows 11 — опубликована свежая статистика Steam
Asus оценила GeForce RTX 5080 Hatsune Miku Edition в $1900 — на 90 % дороже рекомендованной цены
Цены GeForce RTX 5000 наконец упали до рекомендованных, но лишь в США — на это ушло меньше года
Президент OpenAI: человечеству потребуется 10 млрд ИИ-ускорителей — по одному на каждого жителя Земли
MSI показала GeForce RTX 5070 Ti Ventus 3X со скрытым разъёмом питания
Huawei удвоит объёмы выпуска флагманских ИИ-чипов в следующем году, но до Nvidia ещё далеко
Теги: видеокарты, тесты, сравнение, архитектуры, amd, nvidia, intel
видеокарты, тесты, сравнение, архитектуры, amd, nvidia, intel
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китай запустил самую мощную в мире центрифугу для экспериментов над пространством и временем
ФИФА анонсировала первую FIFA после ухода Electronic Arts — это футбольная аркада FIFA Heroes для консолей и мобильных телефонов
Funcom отметит исторический успех Dune: Awakening увольнением её разработчиков
В Steam и VK Play стартовала открытая «альфа» Ncore — футуристического шутера про гладиаторов далёкого будущего на мультиарене
RTX 5090 в 26 раз быстрее Radeon HD 5870: большой тест 180 видеокарт, вышедших с 2009 по 2025 год
Starbreeze в честь второй годовщины Payday 3 объявила об отмене обещанного офлайн-режима, о котором фанаты просили с самого релиза 50 мин.
Epic Games Store устроил раздачу неовикторианского выживания Nightingale от команды бывшего руководителя BioWare 4 ч.
Нелинейная партийная RPG Starfinder: Afterlight отправит в галактику, где соединились магия и технологии — новый геймплейный трейлер 6 ч.
Facebook и Instagram обязали вернуть хронологические ленты в качестве стандартных, но только в Нидерландах 6 ч.
Музыкальные лейблы будут лицензировать контент разработчикам для «этичного» обучения ИИ 6 ч.
Starbreeze отменила кооперативный экшен по Dungeons & Dragons ради Payday — «одной из самых знаковых франшиз в игровой индустрии» 6 ч.
Затраты — выше, безопасность — ниже: Google снова посетовала на заградительное лицензирование Microsoft 7 ч.
Сэма Альтмана поймали за руку при попытке украсть видеокарту — это самое популярное ИИ-видео в Sora 8 ч.
YouTube тестирует новый интерфейс мобильного приложения — реакция пользователей ожидаемо негативная 8 ч.
Суд США разрешил прокуратуре взломать Telegram, но у неё не получилось 10 ч.
Microsoft вложит $33 млрд в бывшую Yandex N.V. и другие «неоклауды», чтобы побороть дефицит мощностей для ИИ 46 мин.
У мозга появился конкурент — ДНК-компьютер с невероятно доступным источником питания 56 мин.
Microsoft потратит $33 млрд на доступ к 100+ тыс. NVIDIA GB300 в неооблаках, но со временем хочет перейти на свои ИИ-ускорители 3 ч.
В России начались продажи смартфонов Xiaomi 15T и 15T Pro с камерами Leica — от 54 990 рублей 3 ч.
MSI косвенно подтвердила совместимость процессоров AMD Zen 6 с платами AM5 4 ч.
Почти все новые iPhone разошлись лучше ожиданий — только одна модель не снискала популярности 5 ч.
HP представила 49-дюймовый офисный монитор Series 5 Pro с выдвижной веб-камерой и геймерскими характеристиками 5 ч.
Японцы научили ИИ видеть сквозь стены при помощи Wi-Fi 5 ч.
iPhone 17 Pro обвесили кулерами для SSD — и он выдержал стресс-тест почти без тротлинга 6 ч.
Продажи Tesla рванули до исторического рекорда, но впереди — резкий спад 6 ч.