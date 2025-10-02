RTX 5090 в 26 раз быстрее Radeon HD 5870: большой тест 180 видеокарт, вышедших с 2009 по 2025 год

Сайт PC Games Hardware отмечает своё 25-летие. Знаменательное событие PCGH решил отпраздновать наилучшим образом — масштабным сравнением производительности видеокарт. В нём приняли участие 180 графических ускорителей Nvidia, AMD и Intel, выпущенных за последние 16 лет.

Все 180 видеокарт были протестированы в режиме DirectX 11. В итоговых графиках такие модели, как Radeon HD 5870 и GeForce GTX 480, соседствуют с современными флагманами GeForce RTX 5090, Radeon RX 7900 XTX и Radeon RX 9070 XT. Полученные результаты говорят не только о чистой мощности видеокарт: старые игровые движки и ограничения процессора сокращают разрыв. На бумаге диапазон производительности огромен. Разница между самыми старыми производительными картами в тестировании и самыми новыми достигает 2477 % (между GeForce RTX 5090 и Radeon HD 5870), но во многих играх разница сужается, как только движок начинает давать сбои.

Данные также подчёркивают ключевые изменения в архитектурах: переход с Terascale на GCN, с Kepler на Maxwell и с GCN на RDNA. Maxwell исправил проблемы с энергопотреблением Kepler и повысил эффективность. В RDNA компания AMD обновила дизайн шейдеров, а RDNA 2 добавила Infinity Cache для стабилизации частоты кадров без расширенных шин памяти.

К 2025 году архитектура RDNA 4 улучшила трассировку лучей, но не дала прироста растровой производительности. Переход на Blackwell с Ada Lovelace у Nvidia обеспечил прирост производительности значительно меньше, чем в предыдущих циклах — теперь большую роль играет технология генерации кадров. В графиках также отметилась Intel: серия карт Arc расширилась с одной модели Arc A380 до нескольких решений среднего уровня, демонстрируя, как оптимизация драйверов и поддержка API меняют производительность со временем.

Для тестов PCGH использовал оптимизированную систему на базе флагманского Core i9-14900KS с частотой 6,2 ГГц, чтобы минимизировать ограничения, связанные с процессором. Тесты проводились в разрешении 1080p, но некоторые игры, как показала практика, по-прежнему ограничивают возможности современных видеокарт. Базовой в тесте является первая видеокарта с поддержкой DirectX 11 — Radeon HD 5870. Ниже представлен полный график с разницей в производительности (по клику откроется в полном размере).

Объём видеопамяти — ещё один параметр, который менялся с поколениями графических архитектур. Тесты показали, что старые видеокарты с 3–4 Гбайт памяти испытывают трудности даже в играх с DX 11. Теперь минимальным требованием для плавной игры являются 8 Гбайт видеопамяти. В свою очередь модели с 12–16 Гбайт поддерживают более высокие настройки и разрешение и не подтормаживают. Из этого можно сделать вывод, что новая архитектура, достаточный объём памяти и оптимизированные драйверы важнее количества шейдеров в составе GPU.

Данная заметка содержит лишь комбинированный график сравнения производительности. PCGH также протестировал все эти видеокарты в четырёх популярных играх, показав, как переход на новые графические архитектуры сказывался на результатах в реальных игровых бенчмарках.