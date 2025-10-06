Судьба зонда «Юнона» под вопросом — NASA прекратило публикацию данных из-за шатдауна

Космический аппарат «Юнона», с 2016 года находящийся на орбите Юпитера и изучающий спутники крупнейшей планеты Солнечной системы, возможно, уже отключился, однако NASA не раскрывает эту информацию. Агентство неоднократно продлевало срок миссии «Юноны», последний раз — в 2021 году, гарантировав её работу до 30 сентября 2025 года. Этот срок уже прошёл, и с учётом приостановки работы правительства США судьба «Юноны» может оказаться трагической.

Зонд «Юнона» был запущен в 2011 году и вышел на орбиту вокруг Юпитера в 2016 году. Изначально миссия была рассчитана на двадцать месяцев. В дальнейшем срок службы зонда периодически продлялся, в результате в течение почти десяти лет космический аппарат провёл беспрецедентные исследования системы Юпитера, наблюдая за газовым гигантом, его многочисленными лунами и слабовыраженной системой колец.

Последнее расширение миссии «Юноны» добавило в неё исследование внутренних областей и магнитосферы Юпитера, а также изучение колец планеты и наблюдение за её крупными спутниками. «Расширяя научные цели этой важной орбитальной обсерватории, команда “Юноны” начнёт заниматься широким спектром научных исследований, традиционно требуемых от флагманских аппаратов», — заявила в 2021 году тогдашний директор отдела планетологии NASA Лори Глейз (Lori Glaze).

За последние несколько лет космический аппарат совершил близкие пролёты мимо Ганимеда, Европы и Ио, предоставив данные об их геологии, окружающей среде и составе. «Юнона» также исследовала систему колец Юпитера, продолжая картографировать мощные магнитные и гравитационные поля планеты.

Эти результаты способствовали подготовке к предстоящим миссиям, таким как Europa Clipper. Этот космический аппарат был запущен в октябре 2024 года и должен прибыть к Юпитеру в апреле 2030 года для изучения спутника, в честь которого он и назван. Завершение миссии «Юнона» до прибытия Europa Clipper создаст многолетний перерыв в целенаправленных наблюдениях за этой частью Солнечной системы, оставив учёных без новых данных до конца десятилетия.

В связи с приостановкой работы правительства США, NASA в настоящее время не может сказать, продолжает ли свою работу миссия «Юнона». Представитель агентства сообщил только, что «NASA в настоящее время закрыто из-за прекращения государственного финансирования… Пожалуйста, свяжитесь с нами после утверждения резолюции о выделении ассигнований или продлении срока действия».

В создавшейся ситуации, только миссии, подпадающие под «исключительные виды деятельности», необходимые для защиты жизни, имущества или национальной безопасности, могут продолжать свою работу. Правила NASA гласят, что переходящее финансирование может быть использовано только для «президентских приоритетов». Миссия «Юнона» не попадает под эти защищённые категории и была обнулена в бюджетном запросе президента на 2026 финансовый год, что её не приоритетной. Таким образом, до возобновления нормальной работы правительства США будущее космического аппарата остаётся неопределённым.