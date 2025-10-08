На Китай приходится более половины мировых инвестиций в полупроводниковые стартапы

Китай значительно опережает другие страны по масштабам инвестиций в стартапы в сфере производства микросхем, сообщил южнокорейский ресурс FNnews со ссылкой на исследование Корейского научно-исследовательского института электроники и телекоммуникаций (ETRI).

Согласно отчёту ETRI, за период с 2015 по 2025 год Китай выделил на финансирование стартапов в области разработки и производства полупроводников $30,25 млрд, что составляет 52,9 % от общемирового объёма финансирования стартапов в этой сфере, составляющего $57,19 млрд.

За тот же период всего в мире было создано 1342 стартапа в области разработки и производства полупроводников, причём больше всего — в Китае, где было зарегистрировано 640 компаний (47,7 % общего количества). На втором месте располагаются США со 248 зарегистрированными стартапами (18,5 %), третье место — у Южной Кореи — 54 (4,0 %).

В исследовании ETRI также сообщается, что в Китае за это время провели 1130 инвестиционных раундов, что составляет 38,2 % от общего мирового объёма. При этом был достигнут самый высокий средний объём инвестиций на один стартап в сфере полупроводниковых технологий — $671 млн.

У США второе место с 687 инвестиционными раундами, что составляет 23,2 % от общего количества. При этом было выделено на развитие стартапов $11,39 млрд или 19,9 % общего объёма инвестиций в мире. Южная Корея заняла третье место со 105 раундами (3,5 %) и общим объёмом инвестиций в $1,01 млрд (1,8 %).

ETNews отметил, что, хотя Южная Корея уступает лидерам по финансированию стартапов в области полупроводниковых технологий, такие компании, как Rebellions и SemiFive стремятся выйти за пределы традиционной национальной экосистемы, ориентированной на память, осваивая разработку и производство полупроводников для ИИ-индустрии.