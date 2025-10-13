Microsoft развеяла слухи об исчезновении приставок Xbox из магазинов в США

Как пишет портал VideoCardz и ряд других изданий, в соцсетях на минувших выходных распространились сообщения о том, что якобы ряд американских ретейлеров начал убирать с полок магазинов игровые приставки Xbox. Слух разросся настолько, что Microsoft пришлось на него отреагировать.

В последнее время Microsoft столкнулась с тремя крупными волнами слухов. Первая заключалась в заявлениях о якобы отмене всех будущих приставок Xbox, вторая — в слухах об исчезновении текущих консолей из розничных магазинов. Также ходили разговоры о якобы отмене портативной Xbox, поскольку AMD не хочет выпускать процессор для устройства, если Microsoft не заверит компанию, что будет произведено не менее 10 млн портативных приставок. Этот слух опровергли журналисты, тесно связанные с Microsoft.

Недавно в соцсетях появились сообщения, что американские розничные сети Walmart и Target якобы изымают из магазинов консоли Xbox и игры. Слух распространился в выходные на Reddit и игровых сайтах, подогреваемый сообщениями пользователей, выдающих себя за сотрудников этих магазинов. По их словам, оба ретейлера распродают остатки Xbox и заменяют витрины продукцией Nintendo Switch 2. СМИ отмечают, что эти слухи появились на фоне растущего недовольства фанатов после неоднократного повышения цен на игровые приставки Xbox и подписки Game Pass.

Несколько журналистов и представителей сообщества Xbox быстро опровергли эти заявления, подтвердив, что и Walmart, и Target всё ещё продают продукцию Xbox. Портал Windows Central также связался с сотрудниками магазинов, которые опровергли какие-либо планы прекратить продажу игрового оборудования или аксессуаров для Xbox. Позже Microsoft выступила с официальным заявлением:

«Target и Walmart, как и другие ретейлеры, остаются [нашими] преданными партнёрами в сфере консолей, аксессуаров и игр для Xbox», — сообщили в отделе маркетинга Microsoft для Windows Central.

Ранее Microsoft сообщила об очередном повышении цен на игровые приставки Xbox Series X с 499 до 649 долларов и Series S — с 299 до 399 долларов в некоторых регионах. Ранее в этом месяце компания также сообщила о повышении стоимости подписки на Game Pass Ultimate на 50 % (повышение ожидается с ноября), что породило слухи о том, что Microsoft может сместить акцент на облачный гейминг и интеграцию с Windows. Ранее компания заявила, что новая Xbox всё ещё находится в разработке, чему способствует десятилетнее партнёрство с AMD.