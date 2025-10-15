От GTX 1060 до RTX 5080: разработчики Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 объявили полные системные требования игры

Издатель Paradox Interactive и разработчики из The Chinese Room в преддверии релиза на следующей неделе представили полные системные требования горячо ожидаемого вампирского ролевого экшена Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2.

Для запуска Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 на ПК хватит процессора Intel Core i3-8350K, видеокарты Nvidia GeForce GTX 1060 с 6 Гбайт памяти и 8 Гбайт ОЗУ. Требование к SSD в конфигурациях не упоминается.

Системные требования Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 для игры без апскейлеров представлены ниже:

Минимальные требования (1080p, 30 кадров/с, низкие настройки графики)

ОС: Windows 10 (64 бит);

процессор: Intel Core i3-8350K или AMD Ryzen 3 3300X;

видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 Гбайт), AMD Radeon RX 480 (8 Гбайт) или Intel Arc A580 (8 Гбайт);

оперативная память: 8 Гбайт;

место на накопителе: 30 Гбайт.

Рекомендуемые требования (1080p, 60 кадров/с, высокие настройки графики)

ОС: Windows 11;

процессор: Intel Core i5-12600K или AMD Ryzen 5 5600X;

видеокарта: Nvidia GeForce RTX 3060 Ti (8 Гбайт) или AMD Radeon RX 6700 XT (12 Гбайт);

оперативная память: 16 Гбайт;

место на накопителе: 30 Гбайт.

Требования для игры в 2K (1440p, 60 кадров/с, высокие настройки графики)

ОС: Windows 11;

процессор: Intel Core i5-12600K или AMD Ryzen 5 5600X;

видеокарта: Nvidia GeForce RTX 3070 (8 Гбайт) или AMD Radeon RX 7700 XT (12 Гбайт);

оперативная память: 16 Гбайт;

место на накопителе: 30 Гбайт.

Требования для игры в 4K (2160p, 60 кадров/с, высокие настройки графики)

ОС: Windows 11;

процессор: Intel Core i7-13700K или AMD Ryzen 7 5800X3D;

видеокарта: Nvidia GeForce RTX 4080 (16 Гбайт) или AMD Radeon RX 7900 XTX (24 Гбайт);

оперативная память: 16 Гбайт;

место на накопителе: 30 Гбайт.

Для игры на максимальных настройках при 60 кадрах/с в разрешении от 1440p пользователям Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 придётся обратиться за помощью к апскейлерам.

Разработчики привели три конфигурации с учётом использования масштабирования DLSS:

Требования «Ультра» для игры в 2K (1440p, 60 кадров/с, максимальные настройки графики)

ОС: Windows 11;

процессор: Intel Core i5-12600K или AMD Ryzen 5 5600X;

видеокарта: Nvidia GeForce RTX 3060 Ti (8 Гбайт) или RTX 5060 (8 Гбайт);

оперативная память: 16 Гбайт;

место на накопителе: 30 Гбайт;

настройка апскейлера: DLSS в режиме «Производительность».

Требования «Ультра» для игры в 4K (2160p, 60 кадров/с, максимальные настройки графики)

ОС: Windows 11;

процессор: Intel Core i7-13700K или AMD Ryzen 7 5800X3D;

видеокарта: Nvidia GeForce RTX 4070 (12 Гбайт) или RTX 5060 Ti (16 Гбайт);

оперативная память: 16 Гбайт;

место на накопителе: 30 Гбайт;

настройка апскейлера: DLSS в режиме «Качество» с генерацией кадров (2x).

Требования «Ультра» для игры в 4K+ (2160p, 240 кадров/с, максимальные настройки графики)

ОС: Windows 11;

процессор: Intel Core i7-13700K или AMD Ryzen 7 5800X3D;

видеокарта: Nvidia GeForce RTX 5080 (16 Гбайт);

оперативная память: 16 Гбайт;

место на накопителе: 30 Гбайт;

настройка апскейлера: DLSS в режиме «Производительность» с многокадровой генерацией (4x).

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 выйдет 21 октября на PC (Steam, GOG, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Игрокам достанется роль древнего вампира Фаир, в голове которого «поселился» вампирский детектив Фабиен из клана Малкавианов.

Обещают современный Сиэтл на пороге войны, шесть вампирских кланов на выбор (два из них изначально собирались продавать за деньги), графику на движке Unreal Engine 5 и текстовый перевод на русский.