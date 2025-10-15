«Один из самых красивых городов во всём Тамриэле»: художник поразил фанатов реалистичным переосмыслением Скинграда из The Elder Scrolls IV: Oblivion

Австралийский 3D-художник Лео Торрес (Leo Torres) продолжает воссоздавать знаковые локации Тамриэля в более реалистичном масштабе. На этот раз пришла очередь города Скинград из The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Скинград в мире The Elder Scrolls IV: Oblivion расположен к западу от Имперского города, куда из Анвила ведёт Золотая дорога, и выступает важным политическим, экономическим и культурным центром Сиродила.

По словам Торреса, проходящая через ложбину в центре поселения Золотая дорога делает Скинград одним из наиболее уникально устроенных городов Сиродила с атмосферой «где-то между французской и средиземноморской».

Представленный Торресом трёхминутный ролик с демонстрацией переосмысленного в более реалистичном масштабе Скинграда включает величественные панорамы города в разное время суток и с разных ракурсов.

Рендеринг происходил в Unreal Engine 5.6.1 на RTX 3090. Торрес использовал технологии Lumen (для глобального освещения и отражений), геометрии Nanite (для моделей и растительности) и масштабирования TSR (сглаживание).

Пользователи в комментариях остались впечатлены работой Торреса и новым взглядом на знакомую локацию. «Один из самых красивых городов во всём Тамриэле. Идеально представлен здесь!» — поделился Acehalo2.

Напомним, Торрес с осени 2022 года воссоздавал на Unreal Engine 5 знаковые локации из The Elder Scrolls V: Skyrim, но недавно переключился на Oblivion. До Скинграда художник уже показал переосмысления Анвила, Лейавина, Чейдинхола и Коррола.