Новое руководство Nexperia заявило, что ...
Новости Hardware

Новое руководство Nexperia заявило, что бывший гендир распространяет ложные сведения о компании

Руководствуясь интересами национальной безопасности, правительство Нидерландов недавно взяло под свой контроль производителя чипов Nexperia, который формально принадлежит китайской компании Wingtech Technology с 2019 года. Информацию о независимом функционировании китайского подразделения Nexperia новое руководство называет недостоверной.

Источник изображения: NXP Semiconductors

Источник изображения: NXP Semiconductors

Соответствующие слухи, как отмечается в материале Bloomberg, распространяются смещённым нидерландским судом бывшим генеральным директором Nexperia Чжан Сюйчжэном (Zhang Xuezheng). Любые его действия, связанные с компанией, по мнению нынешнего руководства, являются незаконными. Не соответствуют действительности и заявления отстранённого генерального директора о полностью независимой деятельности китайского подразделения Nexperia. Кроме того, бывший директор распространял слухи о невыплате жалования китайским сотрудникам компании, что также не соответствует действительности, по данным официальных представителей Nexperia.

Как поясняет Bloomberg, необходимость смены генерального директора у Nexperia возникла в июне текущего года, когда американские регуляторы настояли на этом шаге с целью снятия с компании санкционных ограничений. На материнскую компанию Wingtech Technology из Китая американские санкции были наложены в 2024 году, и существовали опасения, что дочерняя Nexperia не сможет действовать независимо от китайской материнской структуры.

Китайское подразделение Nexperia после захвата штаб-квартиры властями Нидерландов вчера уведомило своих сотрудников, что те могут не подчиняться её требованиям. В целом, сотрудникам китайского подразделения Nexperia предписывалось не выполнять любые указания, исходящие из-за пределов Китая. По мнению руководства китайского подразделения, Nexperia является китайской компанией, осуществляющей свою деятельности на территории КНР. Власти страны также усугубили ситуацию введением запрета на экспорт продукции Nexperia из Китая.

Министр экономики Нидерландов Винсент Карреманс (Vincent Karremans) в выходные заявил, что намерен связаться со своим китайским коллегой для разрешения ситуации вокруг Nexperia. По мнению чиновника, захват компании был необходим для того, чтобы Европа не зависела на 100 % от других государств в доступе к определённым типам чипов, сферах знаний, опыте и промышленном потенциале.

Источник:

Теги: nexperia, китай, нидерланды, санкции, производство микросхем
