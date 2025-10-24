Сегодня 24 октября 2025
ЕС обвинил TikTok, Facebook✴ и Instagram✴ в нарушении правил прозрачности — им грозят миллиардные штрафы

Еврокомиссия сообщила о выдвинутых против TikTok и Meta обвинениях в нарушении требований к транспарентности (прозрачности) при деятельности на территории ЕС. В частности, Еврокомиссия обвинила американского и китайского технологических гигантов в нарушении ими обязательств предоставлять исследователям «адекватный доступ» к публичным данным в соответствии с Законом о цифровых услугах (DSA), пишет CNBC.

Источник изображения: Guillaume Périgois/unsplash.com

«Комиссия также предварительно признала Meta, как в отношении Instagram, так и Facebook, нарушившей свои обязательства предоставлять пользователям простые механизмы уведомления о незаконном контенте, а также предоставлять им возможность эффективно оспаривать решения о модерации контента», — указано в заявлении регулятора.

В предварительных выводах Еврокомиссии отмечено, что Facebook, Instagram и TikTok «возможно, внедрили обременительные процедуры и инструменты для исследователей, запрашивающих доступ к общедоступным данным. Это часто приводит к тому, что они получают неполные или ненадёжные данные, что влияет на их способность проводить исследования, например, выявлять, подвергаются ли пользователи, включая несовершеннолетних, незаконному или вредоносному контенту».

Согласно законодательству ЕС, исследователи должны иметь доступ к данным социальных сетей, поскольку это позволяет общественности оценить любое потенциальное воздействие технологии на физическое или психическое здоровье пользователей.

Еврокомиссия предложила компаниям ознакомиться с её выводами и предоставить письменный ответ. Если предварительные выводы будут подтверждены, Еврокомиссия имеет право вынести решение о несоблюдении требований законодательства с возможным последующим штрафом в размере до 6 % от глобального годового оборота.

В апреле 2025 года Meta была оштрафована Евросоюзом на €200 млн за несоблюдением соцсетями Facebook и Instagram требований Закона о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) в сфере рекламы.

