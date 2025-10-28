OpenAI стала «компанией общественного блага» и больше не обязана играть по правилам Microsoft

После более чем года переговоров OpenAI с генеральными прокурорами Калифорнии и Делавэра реструктуризация компании в конечном итоге была одобрена. Коммерческое подразделение компании OpenAI Group PBC получило статус «корпорации общественного блага» (Public Benefit Corporation, PBC). Некоммерческая часть называется OpenAI Foundation и «владеет акциями в коммерческой организации, которая в настоящее время оценивается примерно в 130 миллиардов долларов».

Изначально OpenAI планировала реструктуризацию и создание коммерческой компании, которая не будут подконтрольна материнской некоммерческой организации. В последние несколько месяцев планы были изменены — некоммерческая организация OpenAI будет владеть пакетом акций на сумму до $100 млрд и продолжит осуществлять надзор за компанией.

На такое решение повлиял, в частности, сложный и затяжной судебный процесс, инициированный Илоном Маском (Elon Musk), который подал в суд как на OpenAI, так и на генерального директора Сэма Альтмана (Sam Altman), пытаясь остановить преобразование. Маск стал соучредителем OpenAI в 2015 году как некоммерческой исследовательской лаборатории, но через некоторое время вышел из проекта.

Один из вопросов, вызвавших споры в прошлом году и до сих пор остающихся без окончательного ответа, заключается в том, сохранит ли некоммерческая организация OpenAI контроль над своей базовой технологией, включая потенциальное создание «сильного искусственного интеллекта» (Artificial General Intelligence, AGI), который сможет достичь человеческих когнитивных способностей или превзойти их. Создание и внедрение AGI — это основная мотивация OpenAI и других участников продолжающегося бума ИИ, требующего всё больше финансовых, человеческих и энергетических ресурсов.

По словам OpenAI, в ближайшее время компания выделит $25 млрд на здравоохранение, болезни и «устойчивость к ИИ». Некоммерческая организация также получит «дополнительную долю собственности» после того, как коммерческая организация OpenAI достигнет неуказанного рубежа оценки.

В рамках реструктуризации OpenAI заключила совершенно новое соглашение с Microsoft, в соответствии с которым доля Microsoft в OpenAI изменилась с 32,5 % в коммерческой компании до 27 % в новой общественной корпорации (в пересчёте на «разводненную долю в пересчёте на всех владельцев»). Эта доля оценивается примерно в $135 млрд.

Также Microsoft, похоже, наконец-то избавилась от одного из главных камней преткновения в своих отношениях с OpenAI. По ранее заключённым соглашениям, Microsoft теряла права на технологии OpenAI после достижения компанией уровня AGI, что казалось Microsoft слишком расплывчатым определением. Новое соглашение внесло ясность в ситуацию.

Во-первых, теперь факт создания AGI должен быть подтверждён независимой экспертной комиссией, а не базироваться лишь на заявлении OpenAI. Кроме того, права интеллектуальной собственности Microsoft как на модели, так и на продукты продлены до 2032 года и теперь включают модели, созданные после AGI, с соответствующими мерами безопасности.

Однако права Microsoft на исследования OpenAI будут действовать только до 2030 года или до момента, когда экспертная комиссия подтвердит достижение AGI, в зависимости от того, что наступит раньше. Права интеллектуальной собственности позволяют Microsoft получать доступ к конфиденциальным методам, используемым при разработке моделей и систем, и включают модели, предназначенные исключительно для внутреннего использования или исследовательских целей.

Также права интеллектуальной собственности Microsoft теперь не распространяются на потребительское оборудование OpenAI, а это означает, что исследования, лежащие в основе устройства, которое компания разрабатывает совместно с бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом (Jony Ive), теперь недоступны для Microsoft. Ранее заключённое соглашение о распределении доходов останется в силе, пока создание AGI не будет подтверждено экспертной комиссией, но выплаты будут осуществляться в течение более длительного периода.

Microsoft и OpenAI также ещё больше смягчили эксклюзивный характер своего партнёрства. Теперь OpenAI может сотрудничать со сторонними организациями для разработки некоторых продуктов и выпускать открытые модели, а Microsoft больше не будет иметь преимущественного права на предоставление вычислительных ресурсов OpenAI. OpenAI также заключила контракт на приобретение дополнительных сервисов Azure на сумму $250 млрд.

Обновлённое соглашение даёт Microsoft право «разрабатывать AGI самостоятельно или в партнёрстве с третьими сторонами», что должно ещё сильнее подхлестнуть конкуренцию в этой сфере.

По сообщениям финансовых экспертов, если бы OpenAI не объявила о завершении реструктуризации до Нового года, она могла бы потерять до $10 млрд ранее объявленных инвестиций от SoftBank.

Сегодня в 13:30 по восточному времени (21:30 по московскому времени) OpenAI проведёт прямую трансляцию с участием Сэма Альтмана и главного научного сотрудника компании Якуба Пахоцки (Jakub Pachocki).