Специалисты iFixit обнаружили «парадокс ремонта» при разборке iPad Pro с чипом M5

Сайт по ремонту электроники iFixit опубликовал видео разборки iPad Pro с чипом M5, раскрывающее «парадокс ремонта» этого устройства. Инженеры iFixit присвоили последнему iPad Pro предварительную оценку ремонтопригодности 5/10 и отметили, что этот планшет остаётся одним из самых сложных для ремонта устройств Apple, несмотря на то, что компания теперь предлагает запчасти и руководства для его самостоятельного ремонта.

Источник изображения: Apple

iPad Pro нового поколения оснащён чипами собственной разработки Apple: производительным процессором M5, беспроводным чипом N1, а также модемом C1X для моделей с подключением к сотовым сетям. Десятиядерный чип Apple M5 работает совместно с выделенным 16-ядерным ИИ-ускорителем Neural Engine, что обеспечивает более высокие показатели производительности и энергоэффективности. Графическая подсистема получила движок трассировки лучей третьего поколения.

Специалисты iFixit отметили, что разборка iPad Pro с чипом M5 не продемонстрировала каких-либо заметных внутренних изменений. Новый iPad Pro был представлен на прошлой неделе, и Apple должна выпустить запчасти для самостоятельного ремонта именно для этой модели в ближайшие месяцы.

В комментариях мнения пользователей разделились. Некоторые вспомнили об отличной ремонтопригодности кинескопных телевизоров и стали иронично сетовать, что люди почему-то не используют их до сих пор. Большинство сходится во мнении, что ремонтопригодность гаджетов не слишком важна, так как в большинстве случаев владельцы «просто бросают их в ящик и забывают о них» значительно раньше, чем устройства ломаются.

Теги: apple, ipad pro, ремонт, ремонтопригодность, ifixit, m5
