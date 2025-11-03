Сегодня 03 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шутер «Киану, свяжись со мной»: создатель Cybe...
реклама
Новости Software

«Киану, свяжись со мной»: создатель Cyberpunk дал фанатам надежду на возвращение Джонни Сильверхенда в Cyberpunk 2

Создатель настольной игры Cyberpunk Майк Пондсмит (Mike Pondsmith) на прямой трансляции из цикла RedStreams прокомментировал возможное возвращение Киану Ривза (Keanu Reeves) к роли Джонни Сильверхенда в Cyberpunk 2.

Источник изображений: CD Projekt Red

Источник изображений: CD Projekt Red

Напомним, в сентябрьском интервью голливудский актёр заявил, что «с удовольствием бы сыграл Джонни Сильверхенда снова», хотя развязка его истории (и Ви) в Cyberpunk 2077 возвращение легендарного рокера и террориста не предполагает.

Пондсмит тоже слышал об этом: «Не так давно я видел, что Киану хочет найти способ вернуть Джонни из мёртвых и снова сыграть его. У меня есть способы сделать это. Киану, свяжись со мной».

В разговоре с представителями CD Projekt Red на RedStreams Пондсмит высоко отозвался о работе Ривза в Cyberpunk 2077 и актёра Идриса Эльбы (Idris Elba), исполнившего роль агента Соломона Рида в аддоне Phantom Liberty.

«Меня поразили две вещи. Во-первых, они очень хорошо сработали как персонажи. Во-вторых, они были актёрами, которые хотели сыграть этих персонажей, поэтому погрузились в процесс с головой», — поделился Пондсмит.

Кроме того, Пондсмит намекнул, что двумя известными актёрами создатели Cyberpunk 2 не ограничатся: «У вас был Киану Ривз, потом вы заполучили Идриса Эльбу. Что дальше? Скарлетт Йоханссон? Скарлетт, ты знаешь, у меня есть для тебя роли».

Cyberpunk 2 разрабатывается североамериканской ветвью CDPR и с весны находится на этапе предварительного производства. В мае Пондсмит проговорился, что место действия сиквела выйдет за рамки Найт-Сити.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
CD Projekt Red отправила «Ведьмака» в космос
Моддер добавил в Cyberpunk 2077 аналог Wordle, но с поправкой на сленг Найт-Сити
Похоже, в Cyberpunk 2 всё-таки появится мультиплеер — вакансия выдала планы CD Projekt Red
«D’oh!»: в королевской битве Fortnite стартовало масштабное событие по «Симпсонам»
Microsoft подтвердила, когда S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl покинет Game Pass
«До сих пор, лёжа в кровати, иногда думаю об этом»: сооснователь Rockstar рассказал, что случилось с отменённым шпионским боевиком Agent
Теги: cyberpunk 2, cyberpunk 2077, cd projekt red, ролевой экшен, шутер
cyberpunk 2, cyberpunk 2077, cd projekt red, ролевой экшен, шутер
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.