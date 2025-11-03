«Киану, свяжись со мной»: создатель Cyberpunk дал фанатам надежду на возвращение Джонни Сильверхенда в Cyberpunk 2

Создатель настольной игры Cyberpunk Майк Пондсмит (Mike Pondsmith) на прямой трансляции из цикла RedStreams прокомментировал возможное возвращение Киану Ривза (Keanu Reeves) к роли Джонни Сильверхенда в Cyberpunk 2.

Напомним, в сентябрьском интервью голливудский актёр заявил, что «с удовольствием бы сыграл Джонни Сильверхенда снова», хотя развязка его истории (и Ви) в Cyberpunk 2077 возвращение легендарного рокера и террориста не предполагает.

Пондсмит тоже слышал об этом: «Не так давно я видел, что Киану хочет найти способ вернуть Джонни из мёртвых и снова сыграть его. У меня есть способы сделать это. Киану, свяжись со мной».

В разговоре с представителями CD Projekt Red на RedStreams Пондсмит высоко отозвался о работе Ривза в Cyberpunk 2077 и актёра Идриса Эльбы (Idris Elba), исполнившего роль агента Соломона Рида в аддоне Phantom Liberty.

«Меня поразили две вещи. Во-первых, они очень хорошо сработали как персонажи. Во-вторых, они были актёрами, которые хотели сыграть этих персонажей, поэтому погрузились в процесс с головой», — поделился Пондсмит.

Кроме того, Пондсмит намекнул, что двумя известными актёрами создатели Cyberpunk 2 не ограничатся: «У вас был Киану Ривз, потом вы заполучили Идриса Эльбу. Что дальше? Скарлетт Йоханссон? Скарлетт, ты знаешь, у меня есть для тебя роли».

Cyberpunk 2 разрабатывается североамериканской ветвью CDPR и с весны находится на этапе предварительного производства. В мае Пондсмит проговорился, что место действия сиквела выйдет за рамки Найт-Сити.