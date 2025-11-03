OpenAI потратит $38 млрд на обучение ИИ в облаках Amazon

OpenAI продолжает расширять и диверсифицировать вычислительную инфраструктуру, необходимую для удовлетворения непомерных аппетитов искусственного интеллекта. В понедельник разработчик ChatGPT объявил о заключении соглашения с Amazon о покупке облачных вычислительных услуг на сумму $38 млрд в течение следующих семи лет.

OpenAI заявила, что немедленно начнёт использовать вычислительные ресурсы AWS, при этом в полном объёме закупленные мощности планируется развернуть до конца 2026 года. Также соглашение предусматривает возможность дальнейшего расширения инфраструктуры в 2027 году и последующих годах.

Сделка последовала за реструктуризацией OpenAI на прошлой неделе, которая освободила компанию от необходимости получать одобрение Microsoft на покупку облачных услуг у других провайдеров.

Партнёрство OpenAI с Amazon является частью более широкой программы по увеличению вычислительной мощности, на которую в течение следующего десятилетия планируется потратить более $1 трлн. Ранее разработчик ChatGPT объявил о строительстве новых центров обработки данных совместно с Oracle, SoftBank, Объединёнными Арабскими Эмиратами и другими партнёрами. OpenAI также за последнее время заключила многомиллиардные соглашения с производителями микросхем Nvidia, AMD и Broadcom.

По мнению некоторых аналитиков, стремительное увеличение инвестиций в инфраструктуру со стороны OpenAI и других технологических гигантов сигнализирует о приближении потенциального финансового пузыря, когда огромные суммы направляются на развитие непроверенной и потенциально рискованной технологии без явных признаков её окупаемости.