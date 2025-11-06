Сегодня 06 ноября 2025
ИИ разогнал рынок онлайн-рекламы и укрепил доминирование на нём IT-гигантов

Технологические гиганты вкладывают значительные средства в развитие и продвижение искусственного интеллекта. ИИ помог существенно улучшить таргетинг рекламы, обеспечив компаниям доминирование на рынке рекламы. Результаты применения ИИ опровергли прогнозы участников рекламного бизнеса, ожидавших замедления роста рекламы в связи с тарифными войнами и снижением покупательной способности потребителей.

Источник изображения: Joshua Earle / unsplash.com

Источник изображения: Joshua Earle / unsplash.com

Значительные объёмы пользовательских данных, собираемых такими цифровыми платформами, как Facebook, Instagram и YouTube, помогают брендам точнее таргетировать рекламу для своей аудитории. По данным аналитика Madison & Wall Брайана Визера (Brian Wieser), расходы на рекламу в США, включая политическую, в этом году вырастут более чем на 8,5 %. Он полагает, что при сохранении текущих тенденций роста расходы на рекламу в 2026 году в США могут вырасти на целых 10 %.

ИИ помогает Meta и Google дольше удерживать пользователей в таких приложениях, как Instagram и YouTube, совершенствуя системы рекомендаций. По данным Meta, её системы рекомендаций на основе ИИ привели к увеличению времени, проведённого пользователями в Facebook в третьем квартале, на 5 %, что соответственно увеличивает и количество демонстрируемой рекламы. Meta стремится предоставить брендам возможность самостоятельно создавать и таргетировать рекламу с использованием генеративного ИИ к концу следующего года.

По информации Google, инвестиции в ИИ-сводки для «Google Поиска» привели к увеличению количества запросов и поисковых чатов с ИИ, включая коммерческие запросы, что стимулирует продажи и рекламу. Компания заявила о планах по дальнейшему инвестированию в функции на базе ИИ, которые помогают авторам быстрее переходить от идеи к контенту.

Google и Meta внедрили инструменты для создания рекламы на основе ИИ, которые автоматизируют часть процесса запуска рекламных кампаний. Это позволяет заметно снизить затраты на производство рекламы, хотя результат не всегда хорошо принимается целевой аудиторией. Например, недавно Coca-Cola снова разочаровала общественность рождественской рекламой, сгенерированной ИИ.

ИИ стимулирует рекламную индустрию и другими способами, в том числе упрощая создание новых стартапов, которые рано или поздно прибегают к запуску рекламных кампаний. Это новая глава в тенденции, которая началась с расцветом электронной коммерции, когда организации, работающие напрямую с потребителями, стали развиваться стремительными темпами.

Демонстрация преимуществ ИИ крайне важна, поскольку инвесторы оказывают серьёзное давление на технологические компании, которые, в свою очередь, жалуются на недостаток вычислительных мощностей.

По прогнозам Madison & Wall, в этом году на Meta, Google и Amazon придётся более 56 % рекламного рынка США по сравнению с 51 % два года назад.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: искусственный интеллект, реклама, конкуренция, технологические гиганты
