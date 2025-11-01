Сегодня 01 ноября 2025
Несмотря на ИИ-бум, онлайн-реклама остаётся главным двигателем роста IT-гигантов

По мере того, как технологические гиганты увеличивают свои и без того впечатляющие расходы на ИИ, их цифровые рекламные направления также набирают обороты. Квартальные отчёты Meta, Amazon, Alphabet и Microsoft продемонстрировали хорошую выручку в сфере рекламы. Рост продаж онлайн-рекламы развеял опасения, высказанные ранее в этом году, что экономическая нестабильность, усугублённая торговой политикой США, негативно повлияет на рекламные бюджеты.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

Meta превзошла своих конкурентов в этом квартале, показав самый быстрый рост продаж, связанных с рекламой. Общая выручка компании в третьем квартале, 98 % которой приходится на онлайн-рекламу, выросла на 26 % в годовом исчислении до $51,24 млрд, что является самым высоким показателем продаж компании с первого квартала 2024 года.

Выручка подразделения онлайн-рекламы Amazon выросла на 24 % в годовом исчислении до $17,7 млрд, что превышает темпы роста подразделения облачных вычислений AWS, продажи которого выросли на 20 %. Компания продолжает расширять свою рекламную платформу для привлечения большего количества сторонних приложений и сайтов.

Общий объём продаж рекламы Alphabet в третьем квартале составил $74,18 млрд, что на 13 % больше, чем $65,85 млрд годом ранее. Продажи онлайн-рекламы на YouTube выросли на 15 % до $10,26 млрд. Подразделение Microsoft, занимающееся поисковой и новостной рекламой, принесло компании $3,7 млрд долларов в первом финансовом квартале, что на 14 % больше, чем 3,2 млрд долларов годом ранее.

Reddit сообщила о росте продаж в третьем квартале на 68 %. Число активных пользователей в мире выросло на 19 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 116 миллионов, превысив прогноз в 114 миллионов. Аналитики отмечают, что даже если из-за экономической нестабильности бюджеты на рекламу и сократились, рекламодатели пожертвовали консервативными видами коммуникаций, увеличив затраты в социальных сетях и на поисковую рекламу.

Но хотя инвесторы ростом акций продемонстрировали веру в Amazon и Google, они были менее воодушевлены Microsoft, и особенно Meta. Акции компании вчера упали на 11 %, после известий о повышении планируемых капитальных затрат с $66 млрд до 72 млрд. Многие аналитики понизили рейтинг акций Meta с «покупать» до «держать», поскольку неочевидно, как эта социальная сеть выиграет от своих инвестиций в ИИ по сравнению с конкурентами, также предоставляющими услуги облачных вычислений.

В то же время технологические гиганты не видят препятствий для дальнейшего увеличение инвестиций в ИИ и продолжают повышать свои прогнозы по капитальным расходам, несмотря на опасения некоторых экспертов. Капитальные затраты Alphabet, Meta, Amazon и Microsoft в сфере ИИ в этом году превысят внушительные $380 млрд, но эта цифра меркнет по сравнению с триллионом долларов, которые привлекла OpenAI благодаря сделкам с Nvidia, Oracle, Broadcom и другими партнёрами.

Источник:

Теги: онлайн-реклама, искусственный интеллект, инвестиции, microsoft, amazon, me, google
