За последний квартал Google, Meta✴ и Microsoft потратили почти $80 млрд на инфраструктуру ИИ, но инвесторы опасаются дальнейшего роста капиталовложений. «Стремление захватить лидерство на рынке может привести к перерасходу средств, — выразил общее мнение Дек Малларки (Dec Mullarkey), управляющий компании SLC Management с активами в $300 млрд. — […] история полна примеров технологического бума, который в конечном итоге оставлял первых инвесторов в убытке».

Акции Alphabet выросли почти на 7 % на фоне рекордной квартальной выручки в более чем $100 млрд и сообщений об увеличения капиталовложений компании в 2025 году на $8 млрд до $93 млрд. Акции Meta✴, напротив, упали почти на 9 %, поскольку компания сообщила о значительном увеличении расходов на ИИ, которые могут превысить $100 млрд в следующем году. Microsoft также столкнулась с падением акций на 4 %, несмотря на превышение прогнозов прибыли и рост выручки на 39 % в ключевом подразделении облачных вычислений Azure.

Microsoft сообщила, что капитальные затраты за третий квартал составили $35 млрд, что на 74 % больше, чем годом ранее, и на $5 млрд больше запланированного. По словам главы компании Сатьи Наделлы (Satya Nadella), Microsoft строит облачную инфраструктуру «планетного масштаба» и планирует удвоить своё присутствие в ЦОД в течение следующих двух лет. Инвестиции в следующем году достигнут $140 млрд.

Генеральный директор Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai) сообщил, что число пользователей основного ИИ-продукта компании Gemini достигло 650 млн в месяц, по сравнению с 450 млн в июле, но до 800 млн пользователей в неделю у ChatGPT ещё далеко. Он добавил, что рост облачного подразделения «был обусловлен корпоративными продуктами на базе ИИ, которые приносят миллиарды квартальной выручки», а портфель заказов на вычислительные услуги составляет $155 млрд. 15-процентный рост доходов от рекламы в поисковой выдаче помог развеять опасения, что ИИ вытесняет традиционный поиск.

Рост квартальной выручки Meta✴ на 26 % до $51,2 млрд не успокоил рынок, поскольку инвесторы обеспокоены огромными расходами Meta✴, которые не помогли компании догнать конкурентов в гонке ИИ. Капитальные затраты Meta✴ могут достичь $72 млрд к концу года, а рост расходов в 2026 году может превысить прежний прогноз в $105 млрд. Инвесторы разочарованы ростом расходов на исследования и разработки, которые составили 30 % от выручки, что является самым высоким показателем за последние два года. Операционная рентабельность компании сократилась на 3 п.п. до 40 %.

По мнению инвесторов, расходы Meta✴ растут быстрее выручки — в 2026 год запланирован рост выручки составит на 18 %, а увеличение расходов — на 35 %. Компания признала, что её усилия в области ИИ вряд ли принесут значимую прибыль в этом году или следующем году. Инвесторы опасаются, что стремление доминировать в сфере передового ИИ не имеет отношения к основному бизнесу Meta✴, несмотря на утверждения компании о том, что это может улучшить рейтинг и рекомендации рекламы.

По мнению аналитика консалтинговой компании Madison and Wall Брайан Визер (Brian Wieser), Google и Microsoft «делают гораздо больше с технологической точки зрения. Фактически, бизнес Meta✴ — это продажа рекламы». Малларки полагает, что разная реакция на планы компаний «подчёркивает, насколько чувствительны инвесторы к тому, как быстро развитие ИИ-технологий может принести доход».