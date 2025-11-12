Сегодня 12 ноября 2025
К концу десятилетия четыре ПК из десяти в мире будут на процессорах Ryzen, прогнозирует AMD

Важность серверного сегмента для AMD на минувшем мероприятии для аналитиков подчёркивалась тем фактом, что руководящий этим направлением бизнеса компании Форрест Норрод (Forrest Norrod) выступил не только на его открытии, но и на закрытии. При этом в клиентском бизнесе компания к концу десятилетия рассчитывает увеличить свою долю с 28 % до более чем 40 %.

Источник изображений: AMD

Источник изображений: AMD

Об этом можно узнать из презентации, которая сопровождала выступление Джека Гуиня (Jack Huynh), который в статусе старшего вице-президента руководит бизнесом AMD по разработке и выпуску вычислительных и графических решений. Следует понимать, что в своих прогнозах и статистике AMD в данном случае оперирует показателями выручки. Другими словами, если по итогам текущего года она рассчитывает занять 28 % рынка клиентских процессоров в денежном выражении, то к 2030 году эта доля должна превысить 40 %.

Для пятилетнего периода такой прирост нельзя назвать резким, но компания в целом прогнозирует ежегодные темпы роста выручки на своих классических рынках присутствия в размере около 10 %. Лишь опережающий рост выручки в серверном сегменте обеспечит рост темпов роста совокупной выручки компании до 35 % в год в среднем. Если в прошлом году выручка AMD в сегментах клиентских и игровых решений составила $9,6 млрд, то в этом году она может увеличиться почти в полтора раза до более чем $14 млрд, как прогнозирует руководство компании. Свои процессоры Ryzen компания считает лучшими на рынке и наиболее активно продающимися.

Непосредственно в клиентском сегменте выручка AMD по итогам текущего года должна превысить $10 млрд, удвоившись по сравнению с 2023 годом. Средняя цена реализации процессоров в клиентском сегменте за это время выросла в полтора раза. Доля AMD на рынке клиентских ПК выросла с 15 до 20 % по итогам прошлого года, а в этом году она должна увеличиться до 28 %, но именно в показателях выручки.

В следующем году на рынок должны выйти первые процессоры AMD Ryzen с архитектурами Zen 6 и Zen 6c, они будут выпускаться с использованием 2-нм техпроцесса TSMC. Рассказу о них технический директор AMD Марк Пейпермастер (Mark Papermaster) посвятил своё выступление на мероприятии для аналитиков.

В мобильном сегменте прогресс тоже не будет стоять на месте, как дал понять Джек Гуинь. На смену процессорам семейств Strix и Krackan в следующем году придут мобильные чипы Gorgon, а в 2027 году появятся мобильные процессоры Medusa. Их производительность в операциях с искусственным интеллектом буквально увеличится в 10 с лишним раз по сравнению с уровнем 2022 года.

В целом, AMD ожидает, что до конца десятилетия сможет наращивать выручку в клиентском и игровом сегментах в три раза быстрее остальных участников рынка. В перспективе трёх или пяти лет она рассчитывает увеличить свою долю клиентского рынка с 28 до 40 %. В настольном сегменте, как отмечается в презентации AMD, компания уже сейчас занимает более 50 % рынка центральных процессоров. На основе её чипов уже выпущено более 1 млрд игровых устройств.

