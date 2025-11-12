Сегодня 12 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation «Безмерно благодарны вам»: продажи Kingd...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Безмерно благодарны вам»: продажи Kingdom Come: Deliverance 2 взяли новую высоту

На фоне релиза последнего запланированного сюжетного дополнения средневековый ролевой экшен с открытым миром Kingdom Come: Deliverance 2 от разработчиков из чешской Warhorse Studios покорил новую вершину продаж.

Источник изображений: Warhorse Studios

Источник изображений: Warhorse Studios

Напомним, о первом миллионе проданных копий разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 отчитались на следующий день после релиза, второго игра достигла за 13 дней, а третьего — за три месяца.

Как стало известно, за следующие полгода суммарные продажи Kingdom Come: Deliverance 2 превысили уже 4 млн копий: «От всех нас в Warhorse, спасибо, что встали на сторону Индржиха и поверили в наше дело».

«Мы безмерно благодарны вам за то, что вы помогли нам преодолеть этот невероятный рубеж. Каждый из вас — игроков, фанатов, моддеров, блогеров и давних сторонников — сделал это возможным», — подчеркнули в Warhorse.

События игры разворачиваются в объятой гражданской войной Богемии образца XV века. Главным героем выступает знакомый по первой части Индржих из Скалицы, до сих пор стремящийся отомстить за гибель своих близких.

Kingdom Come: Deliverance 2 вышла 4 февраля на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S, а впоследствии добралась до GOG. С тех пор игра получила три сюжетных дополнения — Brushes with Death, Legacy of the Forge и Mysteria Ecclesiae.

Других дополнений к Kingdom Come: Deliverance 2 не планируется. У студии амбиции посерьёзнее: по словам PR-менеджера Warhorse Тобиаса Штольц-Цвиллинга (Tobias Stolz-Zwilling), разработчики «хотят стать новыми королями RPG».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Хотим стать новыми королями RPG»: разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 раскрыли амбициозный план на следующие игры
Запуск Arc Raiders стал лучшим в истории Nexon — 4 миллиона проданных копий менее чем за две недели
Режиссёра Kingdom Come: Deliverance 2 расстроило, что The Outer Worlds 2 не похожа на Kingdom Come: Deliverance 2
«Взломали пространство и время»: CD Projekt Red раскрыла секрет появления в The Witcher 3: Wild Hunt звезды «Игры престолов»
Школьный экшен Agefield High: Rock the School в духе Bully позволит вновь почувствовать себя старшеклассником — новый трейлер и подробности
Все этим занимаются: глава Nexon встал на защиту использования ИИ в Arc Raiders
Теги: kingdom come: deliverance 2, warhorse studios, deep silver, ролевой экшен, продажи игр
kingdom come: deliverance 2, warhorse studios, deep silver, ролевой экшен, продажи игр
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Представлен первый российский человекоподобный робот с ИИ — на презентации он рухнул после пары шагов
Microsoft начала «приплачивать» пользователям за отказ от Google Chrome в пользу Edge
Учёные отделили память ИИ от его способности рассуждать — и вот что из этого вышло
Последнее дополнение к Atomic Heart отправит игроков в приключение по «совершенно новым и загадочным местам» — первые скриншоты
Обновление Windows 11 предлагает новое меню «Пуск» и устраняет проблему клонирования диспетчера задач
«Безмерно благодарны вам»: продажи Kingdom Come: Deliverance 2 взяли новую высоту 22 мин.
Nintendo показала первый трейлер фильма «Галактика Супер Марио в кино» — фанаты в восторге 2 ч.
Google подала в суд на китайскую киберпреступную группировку — она обманула более миллиона человек в 120 странах 2 ч.
Большинство людей оказалось неспособно различить музыку, созданную ИИ и человеком 2 ч.
Утечка подтвердила научно-фантастический соревновательный шутер Project Scout от Ubisoft — первые скриншоты и подробности 3 ч.
Google ответит в суде за тайную слежку за пользователями через ИИ-помощника Gemini 4 ч.
Основатели Fireflies.ai целый год выдавали себя за ИИ — теперь стартап стоит $1 млрд 5 ч.
«Взломали пространство и время»: CD Projekt Red раскрыла секрет появления в The Witcher 3: Wild Hunt звезды «Игры престолов» 7 ч.
Ведущие разработчики ИИ продолжают публиковать секретные данные на GitHub 7 ч.
ChatGPT не имел права цитировать немецкие песни, решил немецкий суд 7 ч.
В Париже открылась фотовыставка «Мир, я и ты» — на ней вручили награды победителям фотоконкурса Huawei Xmage Awards 2025 25 мин.
Акции AMD взлетели на 10 %: Лиза Су убедила инвесторов, что расходы на ИИ — «правильная ставка» 38 мин.
В MIT придумали чипирование без хирургии — имплант доберётся в мозг верхом на иммунных клетках 2 ч.
Cooler Master выпустила компактный модульный корпус MasterFrame 400 Mesh с перфорированным фронтом 2 ч.
Криптопроект Сэма Альтмана забуксовал — отсканировано всего 2,5 % глаз из запланированного миллиарда 2 ч.
AMD подтвердила, что в новых Radeon сосредоточится на трассировке лучей и ИИ 2 ч.
В 2026 году по улицам Москвы побегут роботакси — но с подстраховкой 2 ч.
Китайцы первыми в мире добыли редкоземельные металлы из растений 2 ч.
AMD представила Ryzen 5 7500X3D — шестиядерник с расширенным кешем за $269 для бюджетных геймерских ПК 2 ч.
Конкуренция на рынке аккумуляторных энергохранилищ США скажется на ЦОД — у КНР более дешёвые и качественные АКБ 4 ч.