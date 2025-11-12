«Безмерно благодарны вам»: продажи Kingdom Come: Deliverance 2 взяли новую высоту

На фоне релиза последнего запланированного сюжетного дополнения средневековый ролевой экшен с открытым миром Kingdom Come: Deliverance 2 от разработчиков из чешской Warhorse Studios покорил новую вершину продаж.

Напомним, о первом миллионе проданных копий разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 отчитались на следующий день после релиза, второго игра достигла за 13 дней, а третьего — за три месяца.

Как стало известно, за следующие полгода суммарные продажи Kingdom Come: Deliverance 2 превысили уже 4 млн копий: «От всех нас в Warhorse, спасибо, что встали на сторону Индржиха и поверили в наше дело».

«Мы безмерно благодарны вам за то, что вы помогли нам преодолеть этот невероятный рубеж. Каждый из вас — игроков, фанатов, моддеров, блогеров и давних сторонников — сделал это возможным», — подчеркнули в Warhorse.

События игры разворачиваются в объятой гражданской войной Богемии образца XV века. Главным героем выступает знакомый по первой части Индржих из Скалицы, до сих пор стремящийся отомстить за гибель своих близких.

Kingdom Come: Deliverance 2 вышла 4 февраля на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S, а впоследствии добралась до GOG. С тех пор игра получила три сюжетных дополнения — Brushes with Death, Legacy of the Forge и Mysteria Ecclesiae.

Других дополнений к Kingdom Come: Deliverance 2 не планируется. У студии амбиции посерьёзнее: по словам PR-менеджера Warhorse Тобиаса Штольц-Цвиллинга (Tobias Stolz-Zwilling), разработчики «хотят стать новыми королями RPG».