Хоррор об ужасах долговой ямы CloverPit получил хардкорный режим и достиг миллиона проданных копий — разработчики «в полном шоке»

Разработчики из итальянской студии Panik Arcade отчитались о новых успехах своего роглайт-хоррора об ужасах долговой ямы CloverPit и выходе для игры долгожданного нововведения.

Напомним, CloverPit должна была выйти 3 сентября, но из-за горячо ожидаемой метроидвании Hollow Knight: Silksong (дебютировала 4 сентября) «переехала» на 26-е число. Как оказалось, к счастью.

За первые сутки продажи превысили 100 тыс. копий, за следующие три дня достигли 300 тыс., на исходе восьми составили 500 тыс., а по итогам двух недель преодолели отметку в 750 тыс. единиц.

На достигнутом CloverPit не остановилась — за полтора месяца результат превысил миллион единиц (см. изображение выше). Разработчики признались, что до сих пор не могут поверить своему счастью.

«Хотим ещё раз сказать огромное спасибо за вашу невероятную поддержку. До сих пор не можем поверить, как прошёл запуск… <...> Мы в полном шоке и глубоко признательны всем, кто поддержал нас на этом непростом пути!» — поделились авторы.

Что касается горячо ожидаемого нововведения, то с патчем 1.2 в CloverPit добавили хардкорный режим для игры с картой памяти (удваивает дедлайн). Также апдейт содержит многочисленные улучшения (в том числе интерфейса) и исправления.

CloverPit вышла эксклюзивно в Steam (346 рублей до 26 ноября). На площадке Valve игра заслужила без малого 13 тыс. «очень положительных» отзывов — рейтинг проекта составляет 89 % (91 % в случае обзоров на русском языке).