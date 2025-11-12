Сегодня 13 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Ужастик Хоррор об ужасах долговой ямы CloverPit ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Хоррор об ужасах долговой ямы CloverPit получил хардкорный режим и достиг миллиона проданных копий — разработчики «в полном шоке»

Разработчики из итальянской студии Panik Arcade отчитались о новых успехах своего роглайт-хоррора об ужасах долговой ямы CloverPit и выходе для игры долгожданного нововведения.

Источник изображений: Panik Arcade

Источник изображений: Panik Arcade

Напомним, CloverPit должна была выйти 3 сентября, но из-за горячо ожидаемой метроидвании Hollow Knight: Silksong (дебютировала 4 сентября) «переехала» на 26-е число. Как оказалось, к счастью.

За первые сутки продажи превысили 100 тыс. копий, за следующие три дня достигли 300 тыс., на исходе восьми составили 500 тыс., а по итогам двух недель преодолели отметку в 750 тыс. единиц.

На достигнутом CloverPit не остановилась — за полтора месяца результат превысил миллион единиц (см. изображение выше). Разработчики признались, что до сих пор не могут поверить своему счастью.

«Хотим ещё раз сказать огромное спасибо за вашу невероятную поддержку. До сих пор не можем поверить, как прошёл запуск… <...> Мы в полном шоке и глубоко признательны всем, кто поддержал нас на этом непростом пути!» — поделились авторы.

Что касается горячо ожидаемого нововведения, то с патчем 1.2 в CloverPit добавили хардкорный режим для игры с картой памяти (удваивает дедлайн). Также апдейт содержит многочисленные улучшения (в том числе интерфейса) и исправления.

CloverPit вышла эксклюзивно в Steam (346 рублей до 26 ноября). На площадке Valve игра заслужила без малого 13 тыс. «очень положительных» отзывов — рейтинг проекта составляет 89 % (91 % в случае обзоров на русском языке).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Безмерно благодарны вам»: продажи Kingdom Come: Deliverance 2 взяли новую высоту
Запуск Arc Raiders стал лучшим в истории Nexon — 4 миллиона проданных копий менее чем за две недели
«Это полный сюр»: хоррор об ужасах долговой ямы CloverPit за восемь дней достиг полумиллиона проданных копий в Steam
Разработчики Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 рассказали, как будут улучшать игру до конца 2025 года
«Взломали пространство и время»: CD Projekt Red раскрыла секрет появления в The Witcher 3: Wild Hunt звезды «Игры престолов»
Школьный экшен Agefield High: Rock the School в духе Bully позволит вновь почувствовать себя старшеклассником — новый трейлер и подробности
Теги: cloverpit, panik arcade, хоррор, роглайт, продажи игр
cloverpit, panik arcade, хоррор, роглайт, продажи игр
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Представлен первый российский человекоподобный робот с ИИ — на презентации он рухнул после пары шагов
Учёные отделили память ИИ от его способности рассуждать — и вот что из этого вышло
Microsoft начала «приплачивать» пользователям за отказ от Google Chrome в пользу Edge
Последнее дополнение к Atomic Heart отправит игроков в приключение по «совершенно новым и загадочным местам» — первые скриншоты
Обновление Windows 11 предлагает новое меню «Пуск» и устраняет проблему клонирования диспетчера задач
Хоррор об ужасах долговой ямы CloverPit получил хардкорный режим и достиг миллиона проданных копий — разработчики «в полном шоке» 44 мин.
OpenAI представила GPT-5.1 — ChatGPT станет умнее и приятнее в общении 48 мин.
Разработчики Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 рассказали, как будут улучшать игру до конца 2025 года 3 ч.
Российский корпоративный центр сертификации SafeTech CA получил масштабное обновление 4 ч.
«Безмерно благодарны вам»: продажи Kingdom Come: Deliverance 2 взяли новую высоту 5 ч.
Nintendo показала первый трейлер фильма «Галактика Супер Марио в кино» — фанаты в восторге 6 ч.
Google подала в суд на китайскую киберпреступную группировку — она обманула более миллиона человек в 120 странах 6 ч.
Большинство людей оказалось неспособно различить музыку, созданную ИИ и человеком 6 ч.
Утечка подтвердила научно-фантастический соревновательный шутер Project Scout от Ubisoft — первые скриншоты и подробности 7 ч.
Google ответит в суде за тайную слежку за пользователями через ИИ-помощника Gemini 8 ч.
Новая статья: Обзор и тестирование стильного корпуса 1stplayer GM7: сталь, пластик, два стекла 4 мин.
Valve представила игровой контроллер Steam Controller с трекпадами и магнитными стиками 44 мин.
От ИИ ЦОД до роботов: AMD анонсировала долгосрочную стратегию роста 49 мин.
Valve представила Steam Frame — VR-шлем с фовеальным рендерингом и поддержкой всей библиотеки Steam 2 ч.
Kioxia выпустила SSD Exceria Basic PCIe 4.0 — до 2 Тбайт и до 7300 Мбайт/с 2 ч.
Все роботы с ИИ провалили тесты на безопасность для человека 2 ч.
МТС ускорит отключение 3G — россияне почти перестали использовать смартфоны без LTE 2 ч.
Even Realities представили смарт-очки Even G2 и смарт-кольцо R1 для управления ими 3 ч.
В Париже открылась фотовыставка «Мир, я и ты» — на ней вручили награды победителям фотоконкурса Huawei Xmage Awards 2025 5 ч.
Акции AMD взлетели на 10 %: Лиза Су убедила инвесторов, что расходы на ИИ — «правильная ставка» 5 ч.