Дешевле купить PS5: из-за дефицита комплект DDR5 на 64 Гбайт взлетел до $600

Из-за того, что ИИ-технологии поглощают большую часть мировых запасов чипов памяти и накопителей, конечные потребители сталкиваются со всё более завышенными ценами на распространённые ПК-компоненты. Оперативная память DDR5 достигла рекордных цен: комплект ОЗУ G.Skill Trident Z5 Neo 6000 MT/s объёмом 64 Гбайт сейчас продаётся за $599,99 — это на $200 дороже, чем просят за игровые консоли PS5 Slim или Microsoft Xbox Series S, и всего на $50 дешевле, чем PS5 Pro.

О своих наблюдениях пишет Tom’s Hardware. Портал отмечает, что указанный комплект ОЗУ предлагается за $600 у крупного американского ретейлера Newegg. При этом цена уже включает скидку в размере 6 % от первоначальной стоимости $640 в рамках акции «Чёрная пятница». Для сравнения, более эксклюзивный комплект Corsair Dominator Titanium лимитированной серии объёмом 64 Гбайт стоил $349 ещё несколько месяцев назад. Ранее в этом году в рамках дня распродаж Prime Day стандартная версия того же комплекта ОЗУ стоила $299. Другие же аналогичные комплекты объёмом 64 Гбайт можно было приобрести всего за $140.

Согласно различным агрегаторам цен, комплект памяти Trident Z5 Neo от G.Skill последние несколько месяцев стабильно стоил $205–220. Но к концу октября его стоимость начала резко расти и всего за два месяца выросла примерно на 190 %. Как раз в тот момент, когда цена на этот комплект Trident Z5 Neo начала стремительно расти, отрасль начала ощущать последствия кризиса из-за непомерного спроса на чипы памяти со стороны сегмента искусственного интеллекта. Лишь недавно сообщалось, что контрактные цены на DRAM выросли на целых 171,8 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — по состоянию на третий квартал 2025 года.

Резкий рост спроса на проекты с искусственным интеллектом приведёт к тому, что производственные линии будут в первую очередь обслуживать клиентов, ориентированных на выпуск ИИ-продуктов, ставя обычных потребителей перед фактом — либо переплачивать, либо максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Эксперты предполагают, что ограничения как DRAM, так и NAND станут нормой в течение 2026 года, поскольку технологические гиганты стремятся развивать AGI (универсальный искусственный интеллект).

Tom’s Hardware пишет, что тем временем с полок магазинов исчезают жёсткие диски исчезают с полок магазинов, а карты памяти microSD становятся вполне приемлемой заменой. На жёсткие диски большой ёмкости уже два года действует отложенный заказ, в результате чего SSD на базе памяти QLC раскупаются с пугающей скоростью. Многие дистрибьюторы даже продают память и материнские платы в комплекте, чтобы бороться с глобальным дефицитом.

Даже грядущая игровая система Steam Machine от Valve в итоге, скорее всего, окажется дороже чем ожидается, поскольку период производства устройства совпал с кризисом на рынке DRAM. И всё же рынок памяти почти всегда жил по амплитуде: производители сначала выпускали слишком много памяти в течение пары лет, а затем рынок испытывал её дефицит в течение следующих нескольких лет. Если смотреть на ситуацию с оптимизмом, то память DDR5, вероятно, снова появится по выгодным ценам в 2027 году.