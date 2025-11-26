Сегодня 26 ноября 2025
Американский регулятор рассекретил планы Sony на версию Death Stranding 2: On the Beach для ПК

Курьерский экшен Death Stranding 2: On the Beach от прославленного гейм-дизайнера Хидео Кодзимы (Hideo Kojima) и его студии Kojima Productions, похоже, готовится к релизу за пределами PS5.

Источник изображения: X (feednirvana0626)

Источник изображения: X (feednirvana0626)

Напомним, Death Stranding 2: On the Beach дебютировала 26 июня только на PS5. Оригинальная Death Stranding в своё время выходила на ПК (и даже Xbox), однако в отношении сиквела такие планы озвучены не были.

Как подметил портал Gematsu, планы по расширению платформенной географии Death Stranding 2: On the Beach всё же имеются. Неанонсированная ПК-версия игры получила возрастной рейтинг в США.

Источник изображения: ESRB

Источник изображения: ESRB

Death Stranding 2: On the Beach для PC классифицировала американская рейтинговая комиссия Entertainment Software Rating Board (ESRB). На новой платформе игра получила тот же рейтинг, что и на PS5 («от 17 лет»).

Издателем ПК-версии Death Stranding 2: On the Beach, судя по публикации ESRB, выступит Sony Interactive Entertainment. Оригинальную Death Stranding и её режиссёрскую версию на PC выпускала компания 505 Games.

Источник изображения: X (ix5_7i)

Источник изображения: X (ix5_7i)

Как правило, игры получают возрастной рейтинг за несколько месяцев до релиза, так что анонс Death Stranding 2: On the Beach для ПК может быть не за горами. Возможно, объявление прозвучит на церемонии The Game Awards 2025 в декабре.

По сюжету Death Stranding 2: On the Beach курьеру Сэму Бриджесу предстоит спасти человечество от вымирания, устанавливая связи между людьми за пределами США — местом действия второй части стала Австралия.

death stranding 2: on the beach, kojima productions, sony interactive entertainment, приключенческий экшен
