Paradox взяла на себя вину за провал Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 и списала больше половины бюджета игры

Долгожданный вампирский ролевой экшен Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 от разработчиков из британской студии The Chinese Room разочаровал не только игроков и критиков, но и издателя в лице шведской компании Paradox Interactive.

Источник изображений: Paradox Interactive

Как отмечается в новом пресс-релизе, Paradox долгое время возлагала на Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 большие надежды, учитывая качество игры, её жанровую принадлежность и привлекательность интеллектуальной собственности.

Тем не менее по итогам первого месяца после релиза Paradox была вынуждена признать, что продажи Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 не соответствуют внутренним прогнозам компании.

При этом в Paradox довольны работой The Chinese Room и берут всю вину на себя: «Игра находится за рамками наших ключевых направлений, и, оглядываясь назад, становится ясно, что это затруднило для нас оценку продаж».

По словам гендиректора Paradox Фредрика Вестера (Fredrik Wester), в будущем компания сосредоточит капитал на своих основных областях и проанализирует, как лучше всего развивать каталог «Мира Тьмы».

В результате неудач Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 издатель списал расходы в размере 355 млн шведских крон ($37 млн), ушедших на разработку игры. По данным аналитиков из Swedbank, бюджет проекта составляет около $63 млн.

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 вышла 21 октября на PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S. В 2026 году игра получит два сюжетных аддона — Loose Cannon (второй квартал) и The Flower & the Flame (третий).

Теги: vampire: the masquerade — bloodlines 2, the chinese room, paradox interactive, ролевой экшен
