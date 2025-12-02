Сегодня 02 декабря 2025
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает

Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, как и другие крупные технологические компании, инвестируют пугающие суммы в искусственный интеллект — их совместные капитальные затраты в текущем финансовом году составят более $380 млрд. Для финансирования расходов часто применяются заёмные средства и внебалансовые инструменты. Такой переход к капиталоёмким бизнес-моделям ограничивает рост доходности капитала для акционеров и вызывает обоснованные опасения инвесторов.

Источник изображения: Loongson

Источник изображения: Loongson

В течение последних двух десятилетий стратегия крупных технологических компаний была довольно простой и чрезвычайно успешной: прорывные инновации, стремительный рост и контроль расходов. Alphabet, Amazon, Meta и Microsoft использовали эту формулу, чтобы отобрать долю рынка у традиционных компаний и двигать фондовый рынок США вперёд, устанавливая рекорд за рекордом. Но ключевая часть программы — относительно небольшой объём капитала, необходимый для получения высокой прибыли, — всё больше оказывается под угрозой из-за гонки инвестиций в инфраструктуру для искусственного интеллекта.

«Это [были] одни из лучших бизнес-моделей, которые когда-либо видел рынок, — считает Джим Морроу (Jim Morrow), генеральный директор Callodine Capital Management, управляющей активами на $1,2 млрд. — Сейчас мы наблюдаем взрывной рост капиталоёмкости, достигший точки, когда это самый капиталоёмкий сектор на рынке. Это просто радикальное изменение».

Ожидается, что только эти четыре компании в текущем финансовом году выделят более $380 млрд на капитальные затраты, причём их бо́льшая часть будет вложена в инфраструктуру для ИИ. Эта сумма более чем на 1300 % превосходит капиталовложения этих же компаний десятилетней давности. В следующем году ожидается дальнейший рост инвестиций в центры обработки данных для ИИ.

Согласно данным Bloomberg, капитальные затраты Microsoft сейчас составляют 25 % от выручки, что более чем в три раза превышает показатель десятилетней давности. По соотношению расходов к продажам компания, как и Alphabet и Amazon, входит в топ-20 индекса S&P 500, значительно опережая показатели традиционно капиталоёмких отраслей, таких как разведка нефти и газа и телекоммуникации.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Несмотря на неопределённость будущих дивидендов, инвесторы пока доверяют технологическим гигантам. В этом году их акции заметно выросли в цене, повысив рыночную оценку компаний. Например, акции Microsoft выросли на 15 % в 2025 году, а их стоимость более чем в 28 раз превышает прогнозируемую прибыль на следующие 12 месяцев, что превышает 10-летний средний показатель, составляющий примерно 27 раз, и индекс S&P 500, кратный 22.

В то же время акции Meta показали худший результат за три года, упав на 11 % на следующий день после публикации отчёта Meta о прибыли, и с тех пор потеряли ещё 3,8 %. После взлёта на 25 % за первые три квартала, акции выросли на 9,5 % за год, что ниже роста индекса S&P 500.

Одним из спорных вопросов является рост амортизационных расходов на оборудование для ЦОД. Ускорители ИИ и серверы сравнительно быстро устаревают, а ускоренное их списание и замена на следующее поколение может серьёзно замедлить рост прибыли компаний. Растущие объёмы инвестиций также негативно сказываются на свободном денежном потоке, что может ограничить рост доходности капитала для акционеров за счёт выкупа акций и дивидендов.

Alphabet, по прогнозам, сгенерирует в этом году свободный денежный поток в размере $63 млрд, что меньше, чем $73 млрд в прошлом и $69 млрд в 2023 году. Ожидается, что Meta и Microsoft будут иметь отрицательный свободный денежный поток после учёта доходов акционеров, в то время как Alphabet практически достигнет безубыточности.

Многие компании все чаще обращаются к долговым и внебалансовым инструментам финансирования своих расходов, что повышает их риски. Например, Meta недавно продала облигации на сумму $30 млрд в рамках крупнейшей в этом году публичной сделки по высококлассному корпоративному долгу и организовала пакет частного финансирования на сумму около $30 млрд.

Источник изображения: unsplash.com

Никогда ещё крупнейшие и самые успешные компании мира не решались вложить столько денег в многообещающую, но непроверенную технологию. «Это компании, которым исторически не приходилось конкурировать друг с другом. У каждой из них была своя ниша […], где они получали огромную прибыль при низких затратах, а теперь они сталкиваются с капиталоёмкими бизнес-моделями в сфере ИИ, — подчеркнул Морроу. — […] Это риск, с которым, я думаю, рынку придётся бороться».

Источник:

Теги: капиталовложения, инвестиции, инфраструктура, искусственный интеллект, центр обработки данных
