«Покажите деньги»: инвесторы заподозрили ИИ-компании в махинациях по завышению капитализации

Период бурного роста индустрии ИИ, возможно, подходит к концу — некоторые ведущие мировые финансовые учреждения всё больше обеспокоены огромным объёмом затрат на создание ИИ-инфраструктуры. Аналитики полагают, что недавние колебания цен на акции указывают на снижение доверия инвесторов и возрастающий риск масштабного краха.

Многочисленные сделки на сотни миллиардов долларов, заключённые технологическими компаниями в 2025 году, вызывают всё большее недоумение у финансовых экспертов, хотя участники этих соглашений пока получают от них сплошную выгоду. Акции OpenAI, Nvidia, Microsoft, Anthropic и других ИИ-ориентированных компаний резко выросли в результате их взаимосвязанных сделок, что создаёт у многих наблюдателей ощущение масштабного сговора в погоне за иллюзорной прибылью от ИИ, сроки материализации которой пока скрыты в туманном будущем.

Финансовые аналитики всё чаще высказывают серьёзную обеспокоенность. «Мы наблюдаем расширение экосистемы за счёт включения компаний с более слабым балансом, таких как Oracle и CoreWeave, с ростом задолженности, а также более взаимосвязанных и цикличных отношений доходов, — заявил представитель Morgan Stanley. — Эта взаимосвязь между игроками создаёт системный риск».

Лишь Nvidia уже заработала реальные деньги на продаже своих ИИ-ускорителей, большинству других компаний в этой сфере ещё предстоит получить хоть какую-то прибыль. Но даже Nvidia не застрахована от падения доверия инвесторов. Несмотря на недавние оптимистичные отчёты Nvidia о доходах, цена её акций упала на несколько процентов за последние дни и потеряла более 10 процентов с начала месяца.

Microsoft, Amazon, Meta✴ и Google могут, по крайней мере, рассчитывать на высокую прибыль от своих текущих бизнесов, но многие компании-партнёры этой возможности лишены. Сообщается, что в сентябре Oracle продала государственные облигации на $18 млрд и дополнительно взяла банковский кредит в размере $38 млрд на дальнейшие капитальные вложения. С момента рекордного максимума в сентябре акции компании упали более чем на треть.

Реакция инвесторов связана с тем, что они хотят увидеть прибыль от своих вложений в сфере искусственного интеллекта. По мере спада ажиотажа вокруг ИИ инвесторы хотят убедиться в окупаемости своих инвестиций. Возможно, именно это толкает ИИ-компании на дальнейшие заимствования: они стремятся ускорить свои разработки, чтобы продемонстрировать доход в более короткие сроки.

«Когда компании, которым не нужны заимствования, берут займы для инвестиций, это устанавливает планку для окупаемости этих инвестиций, — пояснил руководитель отдела макроэкономической стратегии рынков BNY Боб Сэвидж (Bob Savage). — Мы находимся в фазе “покажите мне деньги”».

Тем не менее, он не ожидает, что пузырь ИИ лопнет в ближайшее время. Большая часть расходов по-прежнему финансируется за счёт денежных потоков, поэтому инвесторам пока не стоит слишком беспокоиться. Однако, если некоторые из этих крупных инвестиций не принесут значительной прибыли, инвесторы станут оказывать всё большее давление на ИИ-компании, требуя «показать деньги».