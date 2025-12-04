Hi-Fi Rush спустя почти три года после релиза появилась в российском Steam и избавилась от Denuvo

Ритм-экшен Hi-Fi Rush от японской студии Tango Gameworks, выкупленной издателем Krafton у Microsoft после закрытия, спустя почти три года после релиза появился в российском сегменте Steam.

Напомним, Hi-Fi Rush дебютировала 26 января 2023 года, однако в силу установленных Microsoft региональных ограничений в российском Steam доступна не была. Со сменой издателя (с Bethesda Softworks на Krafton) ситуация изменилась.

В ночь с 3 на 4 декабря 2025 года Hi-Fi Rush поступила в продажу для российского Steam по региональной цене — 1199 рублей. Для сравнения: в долларах ($30) игра стоит почти вдвое больше (около 2300 рублей).

Дебют Hi-Fi Rush в российском Steam сопровождался выходом десятого патча (хотя девятый должен был стать последним). Апдейт заменяет логотип Tango в игре на новый и добавляет эмблему Krafton.

Кроме того, из Hi-Fi Rush удалили защиту Denuvo — поддержка антипиратской системы завершится 16 января 2026 года. Изменение нацелено на «предоставление более стабильного и эффективного сервиса».

Hi-Fi Rush вышла на PC (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X, S и в сервисе Game Pass. Игра заслужила позитивные отзывы от критиков и геймеров, а также награды на The Game Awards, BAFTA и GDCA.

После выкупа Tango Gameworks у Microsoft в Krafton упоминали планы на сиквел Hi-Fi Rush и DLC для оригинальной игры. Студия уже приступила к работе над неанонсированным экшеном на Unreal Engine 5.